Iğdır'da İsrail'e tepki için vatandaşlar bir araya geldi

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamlarına devam ederken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da İsrail'e tepki için vatandaşlar bir araya geldi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu gün geçtikçe şiddetlenerek devam ederken, İsrail'in saldırılarına Türkiye'den tepkiler devam ediyor. Iğdır'da bugün Cuma namazında sonra sivil toplum kuruluşları himayesinde vatandaşlar Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi. Burada ilk önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Zeki Tümay, batıyı iki yüzlülük ile suçladı. Tümay açıklamasında, "Ey iki yüzlü Batı, Filistin için yapılacak bir slogana dahi tahammülünüz yok, yasak koydunuz. Avrupa ülkelerinde Filistin için kimse bir slogan atamaz, dediniz. Hatta bir Filistin armasını yakasında olsa bile İngiliz bakanı dedi ki 'Biz bunu terör eylemi olarak kabul edeceğiz'. Avrupa'dan sürülen Yahudilere bizim ecdadımız Osmanlı kucak açtı. Yahudileri siz içinizden sürdünüz. Ama İslam onlara kucak açtı. Türk'ün ecdadı Osmanlı onlara kucak açtı, ne çabuk unuttunuz bunları ey Yahudiler? Siz neden bu kadar nankör oldunuz? Neden size kucak açan Müslümanlara karşı bu kadar merhametsizleştiniz?" dedi. Kalabalık daha sonra 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD' sloganları atarak dağıldı. - IĞDIR