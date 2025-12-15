İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye'de uyuşturucuya erişimin kolaylaştığını, kullanımın yaygınlaştığını ileri sürdü.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik değil aynı zamanda toplum sağlığı ve gelecek meselesi de olduğunu vurgulayan Erbaş, uyuşturucunun insanların hayatını karartmasına, gençleri zehirlemesine, Türkiye'nin geleceğini tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, "Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik cezalar artırılmalı ve caydırıcı hale getirilmeli. Bu konuda Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülmeli." dedi.

Trafik kazalarına işaret eden Erbaş, trafik kazalarını ve sorunlarını en aza indirecek yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, terörle mücadelede kararlılıkla ve devlet aklıyla devam ettiklerini, PKK başta olmak üzere FETÖ, DEAŞ ve diğer tüm terör yapılanmalarının yalnızca güvenlik riski oluşturmadığını, aynı zamanda millete kast eden örgütler olduğunu söyledi.

MHP olarak "Terör bitmeden mücadele bitmeyecektir" şiarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladıklarını aktaran Fendoğlu, "Güvenlik güçlerimizin teknolojik kapasitesinin artırılmasına, İHA, SİHA entegrasyonuna, yeni nesil istihbarat yapısına ayrılan her kuruş milletimizin güvenliği için yerindedir ve gereklidir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fendoğlu, "Birlik ruhuyla tarihe, ecdada, şehitlere ve bayrağa sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, Türkiye'nin onurunu muhafaza etmek, milli birliği, milli kimliği ve milli devleti korumak, bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak amacıyla Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar müdafaasındayız." dedi.

TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında benzer görevleri ifa eden muadil rütbedeki personel arasında mali ve sosyal haklar açısından eşitsizlik olduğunu söyledi. Atay, "Hiçbir personelin hak kaybına mahal verilmeden İçişleri Bakanlığımızın, tüm bağlı kolluk kuvvetlerimizin sosyal ve mali hakları bir an önce düzenlenerek bu eşitsizlik giderilmeli." dedi.

Bu yıl 77 polisin intihar ettiğinin bilgisini veren Atay, bu intiharlarla ailelerin parçalandığını, çocukların yetim kaldığını ifade etti.

Atay, "Emniyet teşkilatı mensupları yoğun mesai altında çalışmakta, dinlenme zamanlarında ek görev, eğitim gibi uygulamalar sebebiyle stres altında kalmaktadır. Özel hayatları göz ardı edilmekte, göz göre göre bu intihara sürüklenmektedirler. Onlar bizim göz bebeğimizdir, onlara kendi evlatlarımız gibi yaklaşmalı ve uygun yaşam koşulları sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"TBMM'de bir Kesin Hesap Denetim Komisyonu kurulmasını talep ettik"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, TBMM'de bir Kesin Hesap Denetim Komisyonu kurulmasını talep ettiklerini dile getirerek, "Komisyon kurulması talep ve isteğimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunun iş yoğunluğu açısından değil, bu talebimiz bütçe hakkının layıkıyla kullanılmasıyla alakalı. Hepimizin malumu, Kesin Hesap Kanun Teklifleri, parlamentonun hükümeti denetleme işlevinin en önemli aracı olmasına rağmen, bütçe görüşmeleri sırasında yeterli ilgi ve alakayı görememektedir." dedi.

2026 yılı bütçesinde tasarruf, mali disiplin ve sosyal devlet anlayışının bir arada olduğunu belirten Karakaya, Türkiye'nin günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir mali anlayışla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deprem felaketine rağmen bütçe disiplininin korunmuş olması, bütçe açıklarının sürdürülebilir seviyelerde tutulmuş olması, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, tarım, yerel yönetimler ve savunmaya ayrılan kaynakların tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaşmış olması, vergi politikasında adaletin güçlendirilmiş, dolaysız vergilerin payının artırılmış, kayıt dışılıkla mücadelede önemli adımların atılmış olması doğru yolda olunduğunun göstergesidir."

Konu, bütçe, kaynak, maliye olunca terörün maliyetine de değinmek gerektiğine işaret eden Karakaya, terör örgütlerinin sebep olduğu ekonomik kayıpların 2 trilyon dolar civarında olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik değerlendirmelerde bulunan Karakaya, "Terörün kökünün kazındığı, ihanete kapı aralanmayan, fitnenin yurt bulamadığı bir Türkiye, kardeşliğimizin pekiştiği, içte ve dışta huzurun temin edildiği Terörsüz Türkiye ideali, aynı zamanda kalkınmaya açılan kapıdır." diye konuştu.

Emeklilerin ekonomik durumunun saha ziyaretlerinde kendilerine iletildiğini aktaran Karakaya, "Emeklilerimiz hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim." ifadesini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını söyledi. Son yıllarda yaşanan depremlerin ülke ekonomisini derinden sarstığını ifade eden Şanlıtürk, "DASK'ın deprem alanındaki tecrübesini de dikkate alınarak sel ve heyelan başta olmak üzere tüm doğal afetleri içine alacak 'Zorunlu Afet Sigortası'na bir an önce geçilmesi faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıtürk, "1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan küçük esnafımızın basit usulden gerçek usule geçirilmesi esnafımıza ek yük getirecektir. Bu uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz." dedi.