İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kalkan-16 Operasyonunda 173 Düzensiz Göçmen ve 19 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-16" operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-16" operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda; 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti. - ANKARA