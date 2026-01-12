İBB Meclisinde kentsel dönüşüm ile ulaşımdaki problemler konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, kentteki kentsel dönüşüm çalışmalarındaki son durum ve ulaşım sorunları gündeme geldi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Gündem dışı konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, kentsel dönüşüme, meslek odalarının, vatandaşın ve yerel yönetimlerin kendi zaviyelerinden baktıklarını ve farklı şeyler gördüğünü söyledi.

Demir, herkesin uzlaştığı konunun ise kentsel dönüşümün finansmanının nasıl çözüleceği olduğunu kaydetti.

Kentteki trafik sorunu nedeniyle zaman kaybı yaşanmasının yanında yakıt, araç ve yol masraflarının arttığına dikkati çeken Demir, emeğin yarısının trafikte kaybedildiğini vurguladı.

Demir, İstanbul'da 6,5 milyon kişinin çalıştığına değinerek, "Bunların tamamı asgari ücretle gelir elde etse bile burada trafiğin oluşturduğu kayıp yılda 400 bin konutu yenileyecek bir kaynak. Biz, İstanbul'un trafik meselesini çözdüğümüzde, İstanbul'un kendi ekonomisi bile binalarını depreme karşı hazırlıklı hale getirmeye yetecek." dedi.

Kentte planın, hep mevcudun sorunlarını çözmeye çalıştığının altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Plansız veya yeterince planı olmadan oluşmuş bu şehri, daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. İstanbullu, 1970'li, 80'li yıllarda yapılmış binalarda oturuyor. O dönemin standartları, teknolojisi, malzemesi, yönetmelikleri bugün beklediğimiz İstanbul depremini karşılayacak nitelikte değil ki. Bir de bunun üzerine deprem gerçeği oturdu. Dolayısıyla İstanbul'da yapmaya çalıştığımız şey, İstanbul'un ayakta kalması için belirlediğimiz problemleri sıraya diziyoruz, onları çözmeye çalışıyoruz. Bunların tamamına 'kentsel dönüşüm' diyebiliriz ama sadece bir tanesini ele alarak başlamak durumundayız."

Demir, İstanbul'un şehircilik tarihinde vatandaşın binasını dönüştürmesi için en kritik desteğin "Yarısı Bizden" kampanyası olduğunu, bu kampanyanın vatandaşların finansman sorunlarını çözdüğünü, kendilerinin de vatandaşların imar problemlerini çözmek için uğraştıklarını dile getirdi.

Güngören'de çok yoğun bir dönüşüm faaliyeti olduğunun altını çizen Demir, "Gönül ister ki Büyükşehir Belediyesi de kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'da faaliyetlerini artırsın ama tabii Büyükşehir'in karnesi bu konuda çok başarılı değil. Ben Sayın Başkan'ın meclisin girişindeki konuşmasında çok bekledim, kentsel dönüşüme de biraz yer versin diye ama maalesef karne zayıf." ifadesini kullandı.

"Bu kentin damarları tıkanmıştır"

İstanbul'daki ulaşım ve afet lojistiği sorunu üzerine gündem dışı konuşan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, afet anındaki ulaşım probleminin sadece günlük trafik yoğunluğunu değil, bir kentin hayatta kalma refleksini ifade ettiğini aktardı.

Kentin trafik sorununun doğrudan bir güvenlik ve hayatta kalabilme meselesi haline geldiğini dile getiren Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün işimize giderken, evimize dönerken tecrübe ettiğimiz o içler acısı trafik manzarası aslında korkunç bir gerçeğin provasıdır. Uzmanların 'Altın Saatler' dediği, afet sonrası ilk müdahalenin yapılması gereken o kritik dakikalar, mevcut ulaşım kaosu içerisinde ne yazık ki birer 'kayıp zamana' dönüşmektedir. Olağan bir günün akşamında trafiği yönetemeyen, ana arterleri açık tutamayan bir yönetim, deprem sonrası oluşacak panik ve enkaz ortamında ambulansları, itfaiye araçlarını ve iş makinelerini nasıl yürütecektir?"

Aşkın, İBB yönetiminin ulaşım akslarını afet odaklı revize etmek yerine günü kurtaran geçici çözümlerle vakit kaybettiğini savundu.

Afet anında tahliye yolu olarak belirlenen güzergahların halinin ortada olduğunu, birçok noktada bu yolların üzerinde hala işgaller, hatalı park etmeler ve yetersiz genişletme çalışmalarının göze çarptığını aktaran Aşkın, İstanbul'un lojistik can damarları olan D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu ve bağlantı yollarının, afet anında şehre yardımın gireceği yerler olduğunu, İBB'nin bu yolların afet anındaki kapasitesini artıracak köklü kavşak ve baypas düzenlemelerini yapmadığını anlattı.

Aşkın, "İstanbul'un ihtiyacı olan şey, süslü reklam çalışmaları değil, acilen hayata geçirilmesi gereken Afet Lojistik ve Ulaşım Ana Planı'dır. Bu kentin damarları tıkanmıştır ve bu tıkanıklığı açacak iradeyi gösteremeyenler yarın yaşanacak bir afetin vebalini maalesef ki taşıyacaklardır." görüşünü paylaştı.