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HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: CHP'lilerin Tahammülü Yok

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, CHP'lilerin kendilerinden başka hiç kimseye tahammülü olmadığını söyledi. Demir, CHP yöneticilerinin kin, yalan ve iftiraya dayalı bir tutum içerisinde olduğunu belirtti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, CHP'lilerin kendilerinden başka hiç kimseye tahammülü olmadığını bildiklerini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP yöneticilerinin her zeminde partilerine yönelik kin, yalan ve iftiraya dönük bir tutum içerisinde olduğunu belirtti.

CHP sözcülerinin HÜDA PAR'a yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan Demir, "HÜDA PAR'ın Meclis'e vekil göndermiş olması meğer tahammül edebilecekleri bir durum değilmiş. Güya bu ülkeyi kendileri kurmuş. Her yeri babalarının çiftliği, herkesi kendi tebaaları olarak görmekten hareketle Meclis'i terk etmemizi istiyorlarmış." diye konuştu.

Şahzade Demir, "Tek tipçiliğin mimarı CHP'nin kendisi dışında hiç kimseye tahammül edemediğini biliyoruz. Geçmişi tehcir, tenkil ve katliamlarla, idam sehpalarıyla, İstiklal Mahkemeleri, Üç Aliler ile malum bir partinin vasat Anadolu insanına, Anadolu Alevisi'ne, dindarına, Kürdüne de tahammül edemediklerini çok iyi biliyoruz. " dedi.

Kaynak: AA / Politika

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