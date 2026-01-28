Haberler

HÜDA PAR'lı Dinç, "Barış Kurulu"nu eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'deki 'Barış Kurulu'nu eleştirerek, Türkiye ekonomisindeki durumu ve halkın sefalet şartlarını değerlendirdi. Gazze'deki ateşkes ihlallerine dikkat çekti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"nu eleştirerek, yapının bir barış girişimi olmadığını savundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonomide bazı göstergelerin düzelmeye başladığını anlattı.

Enflasyonun düştüğünün söylendiğini ancak "mutfaktaki yangının hala sönmediğini" savunan Dinç, "Bu milletin sefalet şartlarına daha ne kadar tahammül etmesi bekleniyor?" sorusunu yöneltti.

Dinç, iktisat anlayışlarının rakamlardan önce insanı merkeze aldığını bildirerek, birkaç gösterge düzelince ekonominin başarılı olduğunun sayılamayacağını ileri sürdü.

Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Kurulun ilk toplantısında amacını açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Dinç, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1300'den fazla ihlal gerçekleştiren siyonist terör rejimi görmezden gelinirken, direnişin asli unsuru olan Hamas'ın hedef alınması, bu yapının barış girişimi değil, tasfiye ve yağma projesi olduğunu göstermiştir." dedi.

Dinç, ateşkesi sistematik biçimde ihlal eden, yüzlerce sivili katleden, insani yardımları engelleyen ve Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail'in uyarılmamasını eleştirdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye

Paylaştığı rakamlar endişe verici: En fazla azalan 5. ülkeyiz
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye

Paylaştığı rakamlar endişe verici: En fazla azalan 5. ülkeyiz
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan