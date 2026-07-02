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HÜDA PAR'lı Dinç, İsrail'in BM üyeliğinin iptal edilmesini istedi

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle BM üyeliğinin iptal edilmesini ve soykırım sorumlularının yargılanmasını talep etti. Ayrıca çiftçiye ÖTV'siz mazot ve Adana'da altyapı sorunlarının çözümünü gündeme getirdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin iptal edilmesini istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla insanlık onurunun ayaklar altına alındığını belirtti.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporuyla, Gazze'de işlenen suçların bir kez daha tescillendiğini ifade eden Dinç, İsrail'in suçlarına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in uluslararası alandan tecrit edilmesi gerektiğini kaydeden Dinç, İsrail'in BM üyeliğinin de iptal edilmesini istedi.

Dinç, Gazze'deki soykırım suçlarından sorumlu olanların uluslararası mahkemelerde yargılanmamasının büyük bir utanç olduğuna işaret etti.

Çiftçiye ÖTV'siz mazot verilmesini öneren Dinç, artan maliyetlerin üretimi zorlaştırdığını belirtti.

Adana'da yaşanan sorunların kendilerine iletildiğini aktaran Dinç, kentteki dere yataklarının ıslah edilmemesinin bazı problemlere neden olduğunu anlattı. Faruk Dinç, Adana'daki parklarda güvenliklerin artırılmasının talep edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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