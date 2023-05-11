HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mersin'de mitinge katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır." dedi.

Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlediği mitingde, 14 Mayıs'taki seçimlerde tarih yazıp güçlü şekilde Meclis'e gireceklerini belirtti.

Mitinge katılanların değişim ve dönüşümden yana olduklarını gösterdiğini ifade eden Buldan, "HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır." diye konuştu.

Buldan, hükümetin halka vadedebileceği bir şey kalmadığını savunarak, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

Seçim için destek isteyen Buldan, "Bu ülkeye bahar Yeşil Sol ile 14 Mayıs'ta elde edeceğimiz büyük zaferle, başarıyla, kazanımla mutlaka gelecektir. Bunun için bu 3 günde bile çok çalışacağız. Yeşil Sol'u her eve sokacağız, bayrağını her yerde dalgalandıracağız. Seçim günü sandık başına gittiğimizde, elimize oy pusulasını aldığımızda 'Bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na' diyeceğiz. Diğer hiçbir partiyi pusulada görmeyin." ifadesini kullandı.

Miting konserlerle devam etti.