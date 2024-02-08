Gürcistan'ın yeni başbakanı İrakli Kobakhidze oldu

Gürcistan parlamentosu İrakli Garibaşvili'nin başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Gürcü Hayali Partisi'nin Genel Başkanı İrakli Kobakhidze'yi ülkenin yeni başbakanı olarak seçti.

Gürcistan'ın yeni başbakanı belli oldu. Gürcistan parlamentosu, İrakli Garibaşvili'nin başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Genel Başkanı İrakli Kobakhidze'yi ülkenin yeni başbakanı olarak seçti.

Batı ve Ukrayna'ya yönelik sert eleştirileri ile bilenen Kobakhidze, 2021'den bu yana Gürcü Hayali Partisi'nin Genel Başkanlığını yürütüyor. - TİFLİS