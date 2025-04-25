Güney Kore ve ABD Arasında Ticaret Müzakereleri: Temmuz Paketi Hazırlığı

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen üst düzey ticaret müzakerelerinin ardından yaptığı açıklamada, tarafların 8 Temmuz'a kadar anlaşma paketi hazırlamasına karar verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin yankıları sürüyor. Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok ve Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Duk-geun, ABD'nin başkenti Washington'da ilk üst düzey ticaret görüşmelerini gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile "2+2" müzakerelerde bulunan Choi ve Ahn, Trump'ın gümrük vergilerinden muafiyet talep etti.

"Temel bir çerçeve oluşturduk"

Choi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını hatırlatarak, "İki tarafın karşılıklı tarifelerdeki duraksamanın sona ereceği tarih olan 8 Temmuz'a kadar Güney Kore'ye uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir 'temmuz paketi' hazırlama konusunda mutabık kaldığını değerlendiriyoruz" dedi.

Choi, söz konusu paketin tarifeli ve tarife dışı önlemler, ekonomik güvenlik, yatırım iş birliği ve döviz politikaları olmak üzere 4 kategoriye odaklanacağını vurguladı. Yapılan görüşmelerin karşılıklı ticaret müzakereleri için iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden Choi, "Değerlendirmemiz şu ki müzakerelerin başlangıç noktası olan bu 2+2 toplantıda ileride ele alınacak konuların kapsamını daraltıp, istişare takvimi konusunda bir mutabakata vardık ve temel bir çerçeve oluşturduk" diye konuştu.

"Endişelerimizi dile getirdik"

Karşılıklı müzakerelerde yapıcı bir tutum takınmanın önemli olduğuna dikkat çeken Choi, "İki ülkenin acele etmeden, sakin ve düzenli istişareler yürütme yönünde görüş birliğine varabilmesi anlamlıdır" dedi.

Temaslar sırasında Trump'ın duyurduğu yeni vergilerden muafiyet talep ettiklerini kaydeden Choi, "Güney Kore'ye karşılıklı ve sektörel vergilerin uygulanmasının ikili ekonomik işbirliğini olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelerimizi dile getirdik. Ülkemize yönelik tarifelerde muafiyet ve istisnaların gerekli olduğu yönündeki tutumumuzu ilettik" ifadelerini kullandı.

Choi ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile 15-16 Mayıs'ta Güney Kore'de daha fazla görüşme yapılacağını söyledi.

Endüstriyel iş birliği konusu da ele alındı

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Duk-geun ise, ekonomik ve endüstriyel iş birliği konularının da görüşmelerde gündeme geldiğini ifade etti. Güney Kore'nin gemi inşa sektöründe ikili iş birliğine yönelik detaylı bir vizyon ortaya koyduğunu aktaran Ahn, bu vizyonda ABD'nin kapasite inşası, sektördeki yatırım fırsatları ve teknolojik işbirliği konularının da yer aldığını söyledi.

Bessent: "Çok başarılı görüşmeler yaptık"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapılan "2+2" görüşmeleri "çok başarılı" şeklinde nitelendirerek, "Düşündüğümden daha hızlı ilerliyor olabiliriz" şeklinde konuştu. Bessent, gelecek hafta itibarıyla muhtemel anlaşmanın teknik detayları konusunda görüşmelerde bulunmayı beklediklerini de belirtti.

Trump yeni gümrük vergilerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Güney Kore'ye uygulanacak karşılıklı gümrük vergisi oranını yüzde 25 olarak belirleyen Trump tepkiler üzerine karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle askıya almış, iki taraf arasında görüşmelere başlanması yönünde karar alınmıştı. - WASHINGTON