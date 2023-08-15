Gültak: "Biz birileri gibi algı değil gerçekten iş yapıyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2024 yılında yeniden seçilip göreve gelmesi halinde Akdeniz'de 5-6 mahallede daha kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Biz, birileri gibi algı yapmıyoruz. Gerçekten iş yapıyoruz ve gerçek ne ise onu anlatıyoruz" dedi.

Gültak, 2019 yılı yerel seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez 4 yıl içinde hayata kattığı, Akdeniz'i değiştirip dönüştüren, vatandaşların yaşamına dokunan hizmet ve projeleri anlattı.

Bir otelin salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. "Türkiye'nin yeni yüzyılında yeni yüzüyle Akdeniz' şiarıyla düzenlenen buluşmada konuşan Gültak; kadınlar, gençler başta olmak üzere Akdeniz'de yaşayan vatandaşların yaşamına dokunan, ilçeyi değiştiren hizmet ve projelerden bahsetti.

"Çay Mahallesi kentsel dönüşümü projesi hayaldi gerçek oldu"

Bakanlıklar nezdindeki girişimleri sonucu Akdeniz'de bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Gültak, Çay Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının tamamlandığını ve yüzlerce vatandaşın yeni, güvenli ve modern evlerine taşındığını anlattı. Barış Mahallesi'nde projenin sürdüğünü kaydeden Gültak, 2024 yılında yeniden seçilip göreve gelmesi halinde Akdeniz'de 5-6 mahallede daha kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Yine Ankara'da gerçekleştirdiği yoğun temasları sonucu, Türkiye'nin en büyük ve en güzel Millet Bahçelerinden birini de Mersinlilere kazandırdıklarını söyleyen Başkan Gültak, Karaduvar sahilini temizleyip, ilçenin en büyük parklarından birini kazandırdıklarını ifade etti. Özgürlük Mahallesi'nde yıllardır kurulan, kötü koku ve görüntüsüyle vatandaşları rahatsız eden hayvan pazarını kaldırdıklarını hatırlatan Gültak, belediyeye ait araziyi de Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettiklerini, burada Mersin ve Akdeniz'in en güzel spor kompleksinin inşa edileceğini vurguladı.

"Atıl ve işgal altındaki arazilerimizi tarımsal üretime kazandırdık"

Gençlere kazandırılan onlarca yeni ve yenilenen spor tesisleri ile birlikte Mersin'e İz Bırakanlar Müzesi ve Millet Kıraathanesini kazandırdıklarını anımsatan Başkan Gültak, tarımda başlattıkları atağa da işaret etti. Gültak; "İşgal altındaki tarım arazilerimizi alıp ata tohumu karakılçık buğdayını ektik. Elde ettiğimiz buğdayı da una çevirip kooperatif üyesi kadınlara hediye ettik. Öncesinde de tarıma kazandırdığımız arazilerimizde stevia (şeker otu), moringa, Şevketi bostan, maralfalfa gibi ürünleri ekip ciddi verimler elde ettik. Bu ürünleri de yine kooperatiflerimize teslim ettik" diye konuştu.

"Umuda yolculuk projesi Türkiye'de bir ilk"

Yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlara sunulan evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti ile gönüllere dokunduklarını dile getiren Başkan Gültak, kanser tedavisi gören hastalara sunulan 'Umuda yolculuk' projesini de hatırlatarak, "Mersin'de, şu an bu hizmeti sunan tek belediyeyiz. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de başka örneği yok. Bize başvuran kanser hastalarını evlerinden alıp tedavi gördükleri hastanelere ulaştırıyoruz. Tedaviden sonra da bu hastaları hastaneden alıp tekrar evlerine bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Birileri gibi algı değil, gerçekten iş yapıyoruz"

Önceki yönetim döneminde harabeye dönen Yılmaz Güney Gençlik Merkezinde gerçekleşen değişimi de anlatan Başkan Gültak, "Burasıyla ilgili belediyemiz mimarlarıyla oturup yeni bir proje hazırladık. Projemizi de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduk. Şu an muhteşem bir tesise dönüştü. Deprem zamanında bu tesisi depremzede vatandaşlarımızın hizmetine de açtık ve halen konaklayan misafirlerimiz var. Bu tesis, Akdeniz'in ilk gençlik merkezidir ve ayrıca Akdeniz'in ilk havuzunun olduğu yerdir. Anlatacağımız birçok hizmet ve proje, birçok insan hikayesi var. Fakat hepsini burada anlatmaya zamanımız yetmez. Biz, birileri gibi algı yapmıyoruz. Gerçekten iş yapıyoruz, proje üretiyoruz, hizmet veriyoruz ve gerçek ne ise sadece onu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Durmadan, yılmadan kapı kapı gezerek çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da buluşmada yaptığı konuşmada; "Artık bu ülke de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümlesi ile başlayan 22 yıllık milletimize hizmet yolunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan, yılmadan, yıkılmadan kapı kapı gezerek, hamdolsun 1 idik, 22 olduk. Rabbim Cumhurbaşkanımız önderliğinde nice nice yıllar nasip etsin. Kalan 7-8 ay içerisinde yine aynı azimle yerel seçimlere de hazırlanacağız. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı 2024 yerel seçimlerinde de tekrarlayacağız. Türkiye'yi olduğu gibi Mersin'i de ikinci yüzyılımıza hazırlayacağız" dedi. - MERSİN