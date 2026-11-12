Güler, fon listesi için sabır istedi; 400'ün üzerinde kişiye soruşturma yürütülüyor

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasında listenin açıklanması tartışmalarına ilişkin, 400'ün üzerinde kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Bu listeyi neye göre hazırlayacağız? Bunlar hangi eylemleri, hangi işlemleriyle ihlalleri yapmışlardır, biliyor muyuz; bilmiyoruz. 'Liste' diye açıklayacağımız hususları neye göre belirleyeceğiz? Biraz sabretmemiz gerekiyor. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi var" dedi.

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın mensuplarına kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Güler, "Meclis Başkanlığına sunduğumuz teklifle; COP31 vizyonuyla uyumlu olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açıyor, şebeke yatırımlarımızı güçlendiriyor ve yatırımlar için daha şeffaf bir zemini tesis ediyoruz. Teklif bir yandan AYM'nin denetimi ile iptal kararları verilen hususların yasal boşlukları doldurularak hukuki öngörülebilirliği tesis ederken diğer yandan ise temiz enerji dönüşümümüzü, kamu üniversite hastanelerimizi ve vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞEFFAF VE ÖLÇÜLÜ BİR YATIRIM İKLİM ORTAMINI OLUŞTURUYORUZ'

Güler, teklifle, stratejik hedef olarak belirlenen enerji bağımsızlığı ve arz güvenliğine dönük Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları nedeniyle mevzuatta oluşan hukuki boşlukları gidereceklerini söyledi. Güler, "Yüzen LNG terminallerinin arz güvenliği çerçevesinde ve ilgili bakanlığımızın görüşü alınarak Enerji Piyasası Kurumu kararı ile başka bölgelerde hizmet vermesine imkan sağlayacak yasal çerçeveyi belirliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarındaki yarışma usul ve esaslarını kapalı teklif veya açık artırma yöntemlerinin sınırlarını doğrudan kanun ile düzenleyerek şeffaf, öngörülebilir ve ölçülü bir yatırım iklim ortamını oluşturuyoruz. Kapasite artışları ve lisanslı üretim konusunda da; rüzgar ile güneş enerjisi tesislerinin iletim kapasitesinin etkin tahsisini sağlamak, maliyet öngörülebilirliği ile birlikte rekabetçi piyasa yapısını korumak ve makul ilave kapasite taleplerini teşvik etmek amacıyla TEİAŞ tarafından kaynak türüne göre bedel alınması uygulamasına geçiyoruz. Ayrıca 10 yılını tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin lisanslı faaliyete geçiş şartlarını ve lisans alma bedellerini nesnel kriterlere bağlıyoruz. Teklifimizde ayrıca AYM'nin iptal ettiği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımını kanuni çerçevesini belirliyoruz" diye konuştu.

Güler, teklifle jandarma ve sahil güvenlik ile polis teşkilatlarında istihdam edilecek muvazzaf subay, astsubay ile adaylarda aranacak nitelik ve şartların belirleneceğini de ekledi.

'2 MİLYON 199 BİN VATANDAŞIMIZIN GSS PRİM BORÇLARINI SİLİYORUZ'

Güler, istihdam teşviki ile mesleki eğitim destekleri ile ilgili düzenlemelere teklifte yer verdiklerini vurgulayarak, "Özellikle mesleki eğitim ve çıraklık başlığında; aday çırak ve çırak ile stajyer öğrencilere ödenen ücretlere ilişkin devlet katkısı uygulamasının sürdürülebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımıza tanınan uzatma yetkisini her bir eğitim-öğretimi başta olmak üzere 15 yıla çıkarıyoruz. Kadın ve genç istihdamın teşviki kapsamında 'İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre kadınların, gençlerin ve mesleki belge sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen ilave istihdam teşvikinin süresini 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıyor, Cumhurbaşkanlığına süreyi 2029 yılı sonuna kadar uzatma yetkisi veriyoruz. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ve üniversite hastanelerine verilen destekleri yeniden düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık kuruluşlarımızın mali yapısını güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıyoruz. 1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay erişimini de teminat altına alıyoruz. Kamu üniversitesi sağlık sunucularımızın 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarını telkin ederek hastanelerimizin finansal sürdürülebilirliğini ve sağlık hizmetinin devamını sağlıyoruz" dedi.

'TASFİYE İŞLEMNDE MALİ VE İDARİ SORUMSUZLUK GETİRİYORUZ'

Geçtiğimiz haftalarda TBMM'de kabul edilen 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkındaki Kanun Teklifi'ni ve teklifte yer alan maddeler ile teklifin ardından yaşanan gelişmeleri hatırlatan Güler, "Bu süreçle beraber sermaye piyasalarında güveni artıracak, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirecek manada kanun hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kapsamda görevlendirdiğimiz milletvekilleri ile beraber bu teklifi yakın bir zamanda bitirip Meclis Başkanlığımızı sunmayı arzu ediyoruz. Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getiriyoruz. Bu ödemelerin yani 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararların ve bu kanun kapsamında yapılan ödemelerin ve devir işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan yürütülmesi amacıyla bir teklif sunuyoruz. Asli görev alanları olmamasına rağmen kanunla kendilerine tevdi edilen bu olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini büyük bir özveriyle yürüten bankaların ve çalışanlarının ve bu süreçte işlem tesis eden personelin hakkının korunmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda söz konusu işlemleri yürüten, iş ve işlemlerden kaynaklı olarak banka ve personele mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz. Konusu suç teşkil edilen başlıklar ise istisnadır. Yani suça karışan veya suç teşkil eden durumlarda yargı görevini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'LİSTEYİ NEYE GÖRE HAZIRLAYACAĞIZ'

Güler, sermaye piyasalarında işlem yapan kişilerin kamuoyu ile paylaşılması yönündeki soruya ilişkin, "Ben de listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var. Bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak paralarını yatırmışlar. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında burada görevini kötüye kullanan, ihmal eden veya farklı niyetler taşıyanlar için Sermaye Piyasaları Kanunu'nun yaptırıma tabi kıldığı 104, 106 ve 107'nci maddeleri var. Yani piyasa bozucu eylemlerde bulunan veya içeriden sahte bilgi taşıyan veya piyasa dolandırıcılığı yapmak suretiyle bu işlemlere imza atan, bu konularda yasa dışı faaliyetlerde bulunan insanlar kimler? Biz 455 bin 578 kişinin hepsinin fon dolandırıcılığına karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin. Ben bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı var. Kim hangi eylemleriyle nasıl bir piyasa dolandırıcılığına dahil olmuş, kim hangi çalışmasıyla veya içeriden sahte bilgi üretilmesiyle veya diğer halleriyle SPK Kanunu'nun 104, 106, 107'nci maddeleriyle bunların belirlenmesi gerekmez mi? Bunları belirlemeden sadece fona para yatırdığı için insanları suçlayabilir miyiz? Bu listeyi neye göre hazırlayacağız? Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar 400'ün üzerinde kişi hakkında soruşturma yürütüyor. 100'ün üzerinde kişi tutuklandı. İçinde üst düzey kamu görevlileri var. Bunlar hangi eylemleri, hangi işlemleriyle ihlalleri yapmışlardır, biliyor muyuz; bilmiyoruz. 'Liste' diye açıklayacağımız hususları neye göre belirleyeceğiz? Biraz sabretmemiz gerekiyor. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi var. Kim hangi eylemleri işlemişse, kimin hangi sorumluluğu varsa bu liste açıklansın. Ancak 'listedir' diye yarın öbür gün mahcup olacağımız isimleri lekelemeyelim. Çok sayıda insan var, çok kritik incelemeler yapılıyor. SPK uzmanlarımız her bir ismi, her bir fonu tek tek inceliyor ve rapor yayımlıyor" ifadelerini kullandı.

'GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM'

Güler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılmasıyla ilgili soru üzerine, "Hangi gerekçeyle ve neden yaptığı konusunda bir bilgim yok. Dolayısıyla ilerleyen zaman dilimi içerisinde kendisi bunu izah edebilir, açıklayabilir. Benim özel bir bilgim yok, gerekçesini de bilmiyorum. Biz bu konuda hassasız. Sermaye piyasalarında yaşanan bu olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülen Koordinasyon Kurulu tam bir kararlılık, ciddiyet, bu olayların bir daha yaşanmaması ve yapacak kişilerin de ağır cezalara ve yaptırımlara uğraması konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar" diye konuştu.

'FEZLEKE GELDİĞİNDE İÇERİĞE BAKMAMIZ LAZIM'

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili fezleke hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, "Bizim soruşturmanın içeriği ile ilgili bilgimiz yok. TBMM Başkanlığı'na fezleke geldiğinde içeriğine bakmamız lazım. Diğer siyasi partilerle yaptığım değerlendirmelerde bu yasama dönemi içerisinde bizim hassasiyetlerimizi aktardık; en önemli hassasiyetimiz TBMM'nin itibarını korumak. Milletvekilliği dokunulmazlığı, milletvekilinin suç işleme özgürlüğü değildir. Milletvekilinin saygınlığı açısından da kamuoyuna açık, şeffaf ve ölçülülük prensipleri içerisinde suçlandığı konu ile ilgili muhasebe yapmasını isterim. Kamuoyuna da açık yüreklilikle bir açıklama yapmasını beklerim. 27'nci yasama döneminde bazı milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdık. Bu da ağır ithamların yani tecavüz, terör üyeliği, terörizmin finansmanı gibi ciddi iddiaların yer aldığı milletvekilleri ile ilgili dokunulmazlık dosyaları görüşüldü. Dolayısıyla fezleke gelir, içeriğine bakılır, durum değerlendirilir ve kararı veririz" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı