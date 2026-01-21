Haberler

DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına eleştiri Açıklaması

DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına eleştiri Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı. Suriye'deki durumun Türkiye'deki süreci etkileyeceğini belirtti ve ASKİ'nin yüksek güvence bedellerine tepki gösterdi.

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Bu kabul edilecek bir olay değil. Biz kimsenin değerlerine, kutsalına saygısızlık yapmayız. Münferit bir hadisedir. Partimiz adına kesinlikle kabul edilecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında mutabakatın sağlandığını hatırlattı.

Suriye'de bir daha kan akmaması temennisinde bulunan Gergerlioğlu, "Suriye'de, çözümün bulunması Türkiye'deki süreci de bir şekilde hızlandıracaktır." diye konuştu.

Partisinin dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürüyüş düzenlediğini anımsatan Gergerlioğlu, "Kamışlı civarında bir bayrak indirme olayı yaşandı. Bu kabul edilecek bir olay değil. Biz kimsenin değerlerine, kutsalına saygısızlık yapmayız. Münferit bir hadisedir. Partimiz adına kesinlikle kabul edilecek bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) abonelik başlangıcında su güvence bedeli olarak astronomik bir ücret aldığını söyleyerek, STK'lerden, konutlardan daha fazla güvence bedeli talep edildiğini anlattı.

Dem Parti'li Gergerlioğlu, "6 bin liranın üzerinde güvence bedeli nedir? Bu soygundur. ASKİ, bu ne hal? Vatandaş suyunu açtırmak zorunda, güvence bedeli diye astronomik ücretler isteniyor. Böyle fırsatçılık olur mu Mansur Bey? Bu nasıl iştir, nasıl yönetiyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesini? ASKİ'nin bu yaptığı nedir? Siz aç, parasız mı kaldınız da bağışla faaliyetlerini sürdüren vakıflardan, derneklerden astronomik ücretler alarak yol almaya çalışıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kabus hala bitmedi! Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki

Türk bayrağına yapılan saygısızlığa o da kayıtsız kalmadı