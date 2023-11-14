Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak KKTC'de ziyaretler gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Gürak, KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Büyükelçi ile görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 40'ıncı yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye gitti. Orada Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılacak olan Gürak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.