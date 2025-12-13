Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, " Ak Parti, tek başına da kalsa LGBTQ'ya karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Neslimizi de koruyacağız, insanlarımızı ve çocuklarımızı koruyacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında şahsı adına söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti'nin X, Y ve Z kuşağına en yakın parti olduğunu söyledi.

Gençlerin Meclise taşınmasını partisinin temel prensibi olarak nitelendiren Aydemir, "Meclise 30 yaşının altında 5 milletvekili seçilmiş, bunun 4'ü AK Parti Grubu'ndadır. Meclise gençleri taşımaktan korkanların her daim gençler adına ahkam kesmesi, büyük bir tezattır." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Uysal, 2024'te 62 milyon ziyaretçiyi 61 milyar dolar gelir sağlayarak ağırlayan Türkiye'nin 2025'in 9 ayında 50 milyon ziyaretçiden 50 milyar dolar gelir ettiğine dikkati çekti.

Yerinden söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir haftaya sığdırılmaması gerektiğini, bunların bir aylık zamana yayılmasının daha iyi olabileceğini söyledi.

Televizyonlardaki gündüz kuşağı yayınlarına yönelik yaptırımın uygulanmamasını eleştiren Ekmen, RTÜK'ün bu konuda adım atmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de yasama, yürütme ve yargı erklerinin önemine dikkati çekerek, denetlemenin en iyi şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

"Araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor, bari soru önergelerimize cevap verin." diyen Çömez, Kültür ve Turizm Bakanlığının soru önergelerinin sadece yüzde 5'ine zamanında cevap verdiğini, yüzde 25'ine ise hiç cevap vermediğini savundu.

Bu duruma tepki gösteren Çömez, "Bu parlamentoyu niye ciddiye almıyorsunuz? Niye soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, devletin ruhunun kültür, istikbalinin ise gençler olduğunu, bu nedenle her bakanlığın bütçesini çok kıymetli bulduklarını söyledi.

Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine bakarken sadece otellerin doluluk oranını, turist sayısını görmediklerini, binlerce yıllık kadim Türk tarihinin hafızasını gördüklerini anlattı.

Sosyal medyanın olumsuz etkilerine değinen Kılıç, "Sosyal medya, zorbalığın, siber zorbalığın ve istismarın en vahşi arenasına dönüşmüş durumda. Sapkın akımlar, çocuklarımızın ruh sağlığını tarumar ediyor. Mahremiyet kavramı, aile bağları yok ediliyor. Bu yüzden belli bir yaşın altındaki çocuklarımız için sosyal medya kullanımı kesinlikle yasaklanmalı. Bunun için aşılması mümkün olmayan net ve sert teknolojik tedbirler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, işsizliğin her geçen gün arttığını ileri sürdü.

Gençlerin yüzde 70'inin yurt dışında yaşamak istediğini savunan Koçyiğit, "Sadece bir ilden 15 bin genç gitti. Gençler, işsiz, geleceksiz bu ülkede geleceğini görmüyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına değinerek sorumlu bürokratlarla ilgili soruşturma izninin verilmediğini iddia etti.

Gençlerin işsiz, umutsuz, gidebilenlerin yurt dışına gittiğini, gidemeyenin ise gözünün dışarıda olduğunu savunan Emir, bağımlılıkla mücadelenin de önemine dikkati çekti. Emir, "Memleketi bir sanal bahis memleketine dönüştürdünüz. Gençlerin her birinin cep telefonunu casinoya dönüştürdünüz." diye konuştu.

"Önce kendi partiniz içindeki yolsuzluklara itiraz edin"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İçtüzüğe göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozacak, döviz, pankart ve benzeri materyalleri getirmenin yasak olduğunu hatırlattı.

Genel Kurulda LGBT propagandası yapıldığına dikkati çeken Usta, şunları söyledi:

"LGBT'nin açıkça propagandasına müsaade etmeyen bir tek ben, AK Parti Grubu çıktı. Şu ana kadar 'gençlik, gençlik' diye herkes konuştu ama LGBTQ sapkınlığına 'sapkınlık' demediniz. Özellikle muhalefet grup başkanvekilleri, sizler çıkıp da bir cümle dahi söylemediniz. Biz, LGBT'nin propagandasına, normalleşmesine karşıyız. Kimsenin yaşam hakkından bahsetmiyoruz. Bu kürsüden 'Propaganda yapılamaz.' dedik. Bunu CHP'nin, İYİ Partinin Yeni Yol Partisinin de herkesin söylemesi lazımken hiçbiriniz söylemediniz. Tek başına da kalsam, AK Parti tek başına da kalsa LGBTQ'ya karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Neslimizi de koruyacağız, insanlarımızı ve çocuklarımızı koruyacağız. Bugün bu sapkınlığı savunanlar, iki gün sonra kim bilir neleri savunacak? Dünya nereye gidiyor? Bunları konuşmaktan aciz durumdasınız. "

Muhalefet milletvekillerin "yolsuzluk" iddiasına da tepki gösteren Usta, "Hem İstanbul'u hizmetten mahrum eden hem de haksız şekilde zenginleşen kim? Bir kez olsun dönüp partili belediye başkanlarınıza bu soruları sordunuz mu?" dedi.

Hem kamunun zarara uğratıldığını hem de milyonların hakkının gasbedildiğini belirten Usta, "Eğer vicdan çağrısı yapacaksanız önce kendi partiniz içindeki yolsuzluklara itiraz edin, aklanın. Partinin bu iddialardan arındırılmasını isteyen arkadaşlarınızın sözüne, onların vicdanına kulak verin ancak sizin bu çağrılara da kulak vereceğine dair hiçbir inancımız yok." diye konuştu.

Usta'nın konuşması sırasında CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in laf atması nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan Usta, "Konuşmamı tamamlamak üzereyken maalesef CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, çok çirkin bir ifade kullandı. Bu, tüm kadın milletvekillerine yapılan bir hakarettir. Aynı ifadelerle kendisine iade ediyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, Ösen ile görüştüğünü ve kendisinin sözü edilen ifadeyi kullanmadığını söylediğini aktardı.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.