Finlandiya Ekonomi Bakanı Nazi Söylemleri İddiaları Üzerine İstifa Etti
Politika Haberleri
Finlandiya'da yeni göreve başlayan koalisyonun Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila, kendisine yöneltilen 'Nazi söylemlerinde bulundu' iddiaları üzerine istifa etti. Göçmenlik karşıtı görüşleriyle bilinen Junnila, iddiaları reddederek açıklama yaptı.
Göçmenlik karşıtı görüşleriyle bilinen Finns Parti'den koalisyon hükümetinde Ekonomi Bakanı olarak 10 gün önce göreve başlayan Vilhelm Junnila, dün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Junnila kendisine yöneltilen 2019'da "Turku'da aşırılık yanlısı gruplara konuşma yaptı" iddiasıyla ilgili "Turku'daki terör saldırısı kurbanları için düzenlenen anma töreninde dört dakikalık bir konuşma yaptığım doğrudur. Aşırılık yanlılarına karşı konuştum, onlar adına değil" cevabını verdi.Afrikalı kadınlara kürtaj uygulanması taraftarı olduğu iddiasına ise bu girişimin, Finlandiya hükümetinin programıyla uyumlu olduğunu vurgulayıp "Ekonomik büyümeden daha hızlı nüfus artışıyla, yoksullukla mücadele etmek ve refahı sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmek son derece zordur" açıklamasını yaptı. Nazi söylemleri konusunda ise bunların bir espri olduğunu belirten Junnila, "Umarım mesajım duyulur: Özellikle her türlü anti-Semitizmi kınıyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika