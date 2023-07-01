Finlandiya Ekonomi Bakanı Nazi Söylemleri İddiaları Üzerine İstifa Etti

Göçmenlik karşıtı görüşleriyle bilinen Finns Parti'den koalisyon hükümetinde Ekonomi Bakanı olarak 10 gün önce göreve başlayan Vilhelm Junnila, dün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Junnila kendisine yöneltilen 2019'da "Turku'da aşırılık yanlısı gruplara konuşma yaptı" iddiasıyla ilgili "Turku'daki terör saldırısı kurbanları için düzenlenen anma töreninde dört dakikalık bir konuşma yaptığım doğrudur. Aşırılık yanlılarına karşı konuştum, onlar adına değil" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika