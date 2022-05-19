Sauli Niinisto, &quot;Finlandiya'nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum&quot; - Haberler

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Sauli Niinisto, "Finlandiya'nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sauli Niinisto, 'Finlandiya'nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya'nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya'nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına söz veriyorum" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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