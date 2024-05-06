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Filistin, Refah kentinin işgalini önlemek için uluslararası çevrelerle görüşmeler yapıyor

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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah kentini işgal etme girişimini önlemek için bölgesel ve uluslararası taraflarla yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgalinin önlenmesi amacıyla bölgesel taraflar ve ABD başta olmak üzere uluslararası çevrelerle yoğun görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah kentini muhtemel işgalinin önlenmesi amacıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ın işgali, 1,5 milyon Filistinli vatandaşın daha önce uyardığımız katliam, toplu soykırım ve yerinden edilme girişimlerine maruz kalması anlamına geliyor. Refah'ın işgalini durdurmak için başta ABD olmak üzere bölgesel ve uluslararası taraflarla yoğun temaslar yürütüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tehlikeli yansımaları konusunda uyardığımız bu katliamın önlenmesi için ABD yönetimini acil müdahaleye çağırıyoruz." denildi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Kaynak: AA / Politika

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