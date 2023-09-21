Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in BM kararlarını ihlal ettiğini ve Filistin halkının ulusal haklarını elde etmeden barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının ulusal meşru haklarını elde etmeden Orta Doğu'da barışın sağlanamayacağını belirtti.

Abbas, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda konuştu.

Filistin Devlet Başkanı, " İsrail, BM kararlarını ihlal ediyor, Oslo Anlaşmalarından çekilmiş durumda. Topraklarımızda İsrail işgaline son verilmesine yönelik kararlarınızın uygulanması için hala umudumuz var." dedi.

Abbas, "Filistin halkı tüm meşru ulusal haklarını elde etmeden Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğini düşünenler yanılgı içindedir." ifadesini kullandı.

"İsrail'in ırkçı sağcı hükümeti halkımıza saldırmaya, evleri ve mülkleri yıkmaya devam ediyor." diyen Abbas, İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar, ABD ve İngiltere'nin de Balfour Deklarasyonu'ndaki sorumlulukları nedeniyle uluslararası makamlara şikayette bulunacaklarını duyurdu.

Abbas, Kudüs'te İslam ve Hristiyan kutsallarına yönelik saldırılara işaret ederek, "siyasi çatışmanın, dini çatışmaya dönüşmesinden İsrail'in sorumlu olacağını" ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres'e "barış konferansı" talebi

İsrail'in politikalarının barış sürecini baltaladığını aktaran Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ilgili ülkelerin katılacağı uluslararası barış konferansı düzenlemesini istedi.

Abbas, Guterres'ten talep ettiği konferansa ilişkin, "Konferans, iki devletli çözümü mümkün kılmak ve durumun daha tehlikeli bir şekilde kötüleşmesini önlemek için son şans olabilir." uyarısı yaptı.

İsrail işgalinin tarihine değinen Abbas, Nekbe'nin inkarının suç sayılması ve her yıl 15 Mayıs'ın "Uluslararası Nekbe'yi Anma Günü" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Abbas, uluslararası hukuka ve meşruiyet kararlarına dayalı pratik adımlar atılması gerektiğini belirterek, Filistin Devletini tanımayan ülkelere tanıma ve Filistin'in BM'ye tam üye olması talebini dile getirdi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.