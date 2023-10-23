Fatih Erbakan: İsrail'e destek veren ülkelerin malları boykot edilmeli

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'nin öncülüğünde Amerikan ve İsrail malları ile bu zulme bizzat İsrail'e giderek destek veren Avrupa ülkelerinin mallarının boykot edilmesi lazım. Bu zulme açık destek veren, bu zulmü, bu katliamı alkışlayan Amerika'nın en azından Adana'daki İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım" dedi.

Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' programı kapsamında Kayseri'ye geldi. Erbakan ilk olarak partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki standını ziyaret etti. Burada konuşan Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Hepimizin bildiği gibi Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Siyonist canavar, bir soykırım gerçekleştiriyor. Allah, gani gani rahmet eylesin. Merhum Erbakan Hocamız siyonizmi, İslam alemine ve milletimize tanıtan kimseydi. Daha 40-50 sene öncesinden bunların hedeflerini, planlarını ve nasıl bir canavar olduklarını, millet olarak ve İslam alemi olarak, hep birlikte bu siyonist canavara karşı mücadele etmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir. Hedefleri sadece Filistin değil; bütün Orta Doğu, İslam alemi ve Allah muhafaza buyursun Türkiye'yi de yutmaktır" dedi.

'YAPTIRIMLAR ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM'

İsrail'e yönelik caydırıcı adımlar atılması gerektiğini söyleyen Erbakan, "Bugün Filistinli kardeşlerimize uygulanan bu zulüm, adım adım bütün Orta Doğu'da ve İslam ülkelerinde siyonizm tarafından uygulanmak istenmektedir. Bu sebeple mutlaka İslam alemi olarak, Müslüman ülkelerin yöneticileri olarak Türkiye başta olmak üzere mutlaka yaptırımlar ortaya koymamız ve caydırıcı önlemler almamız gerekiyor. Fiili adımlar atmamız lazım. Kınamak, lanetlemek ve ateşkes çağrısı yapmak; maalesef 75 yıldır hiçbir işe yaramadı. Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden cami, kilise, hastane, okul demeden bomba yağdırıyorlar ve dünyanın gözü önünde bir katliam yapıyorlar" diye konuştu.

ERBAKAN'DAN 'BOYKOT' ÇAĞRISI

Müslüman ülkelerin İsrail'e yönelik ticaretlerini gözden geçirmeleri gerektiğine vurgu yapan Erbakan, "Müslüman ülkelerin en azından doğal gaz ve petrol satışına sınırlama getirmesi lazım. Diğer stratejik maddelerin bu zulmü destekleyen Amerika ve Batılı ülkelere satışına kısıtlama getirmesi lazım. Mutlaka Türkiye'nin öncülüğünde Amerikan ve İsrail malları ile bu zulme bizzat İsrail'e giderek destek veren Avrupa ülkelerinin mallarının boykot edilmesi lazım. Müslüman ülkelerde Amerikan ve İsrail firmalarının yapmış oldukları kontratların mutlaka iptal edilmesi lazım. Bu zulme açık destek veren, bu zulmü, bu katliamı alkışlayan Amerika'nın en azından Adana'daki İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım. Malatya'da, İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere kurulan Kürecik Radar Üssü'nün derhal kapatılması lazım. Müslüman ülkeler sadece konuşmakla, sadece kınamakla bir yere varılamayacağını görmesi lazım" dedi.

GAZETECİLER CEMİYETİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Erbakan, daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, yerel seçimlerde 'beka sorunu' olmadığı için kendi listeleri ile seçime gireceklerini söyledi. Erbakan, "Yerel seçimlerde bir beka meselesi söz konusu değil. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geleceğini düşünerek son derece hassas bir seçim olması hasebiyle, devleti bütün bu yetkilileri ile yeni sistemdeki bu olağanüstü yetkilerle olması gerektiğini düşündüğümüz için ittifak yaptık. Ama belediye seçimlerinde bu kadar kritik bir durum söz konusu değil. Bu yüzden kendi adayımızla seçimlere girmeyi istiyoruz. Bu yönde de tüm Türkiye'de çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medyadan yaptığı Gazze açıklaması sonrası Mehmetçik'in 'barış gücü' olarak Filistin'e gönderilmesi konusunun Meclis'e gelmesi halinde destekleyeceklerini söyledi. Erbakan ayrıca çağrı için Bahçeli'ye teşekkür etti.