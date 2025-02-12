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Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bu kez erken seçim çağrısında bulundu. Halkın yüzde 80'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Erbakan "Erken seçimin hemen bu sonbaharda olması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan gözaltı süreçlerine ilişkin konuşan Erbakan, "Son dönemde yaşanan gelişmeleri yargı eliyle ve emniyet eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması olarak görüyoruz ve bu soruşturmaları son derece sert uygulamalar olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu kadar üst üste gelmesi ve doğrudan doğruya cumhurbaşkanı adayı olması muhtemel olan İmamoğlu üzerinden devam etmesi, onun çevresindeki çalışma arkadaşlarıyla sürdürülmesi, siyasi olarak değerlendiriyoruz. Yine bir Sayın Genel Başkanın apar topar gözaltına alınması, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi olarak gözüküyor. Bu, yurt içinde de yurt dışında da bu şekilde algılanıyor" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI BU HALE GETİRENLERİN UTANMASI LAZIM"

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında da konuşan Erbakan, "Vatandaşımızı bu hale getirenlerin utanması lazım. Bize de diyorlar ki: 'Bir daha asla Cumhur İttifakı ile ittifakta bulunmayın. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta yaptınız ama bundan sonra istemiyoruz' diyorlar. Bugüne kadar 598 milyar dolar faiz ödenmiş AK Parti hükümetleri tarafından. Orta vadeli programda, önümüzdeki 3 senede 151 milyar dolar daha ödeyeceğiz, diyorlar. 2028 yılına geldiğinde, yani AK Parti iktidarının 25'inci yılında 750 milyar doları faize vermiş faiz şampiyonu olarak tarihe geçecekler. Neredeyse bir trilyon dolar yapar, korkunç. Bu sene bütçeden 1,95 trilyon lira faize para veriyorlar, 60 milyar dolar yapar. 10 milyon asgari ücretliye 12 ay boyunca her ay 16 bin lira fazladan para verebilirsiniz bu parayla" diye konuştu.

"CUMHURİYET ALTINI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Erbakan, "Ocak ayı enflasyonuyla yüzde 5,03 ile gelen erime, asgari ücreti 21 bin 45 liraya düşürdü ve açlık sınırı Türkiye'de 22 bin 130 liraya çıkmış. Arada bin 86 lira fark var. Emeklinin durumu zaten 14 bin 400 lirayla ne olacağı belli. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Cumhuriyet altını asgari ücretin üzerine çıktı. Yani bir asgari ücretle bir Cumhuriyet altını bile alınamayacak hale geldi. Ve bununla beraber kredi kartı borcunu, bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2 milyon 558 bin olmuş. 6,5 milyon insan kredi kartını veya bireysel kredi borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş. Hesap çok net halkın yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor" ifadesini kullandı.

"ERKEN SEÇİMİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKİYOR"

Erken seçimle ilgili tartışmaları değerlendiren Erbakan, seçimin sonbaharda olması gerektiğini belirterek, "Anayasayı değiştirip istedikleri hale getirirlerse, erken seçim yapmayı istemeyeceklerdir. Yani Cumhurbaşkanının seçimin normal yapıldığı 2028'de tekrardan aday olabilmesinin önünü açacak bir düzenleme olursa, sürelerini sonuna kadar kullanmak isteyecekler. Ama anayasa değişikliği olmaz ise Cumhurbaşkanını tekrar aday olabilmesi için, meclise bir seçim kararı aldıracaklar, bu sefer 2027'de bu seçimi gerçekleştirirler diye düşünüyorum. Daha da erkene almak istemeyecekler. Cumhurbaşkanının artık yorulduğunu, yaş olarak, sağlık olarak gerçekten yıprandığını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimseye nasip olmayacak bir süre iş başında kaldığını ve dinlenmesinin faydalı olacağını, kendisi açısından da Türkiye açısından da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Erken seçim bize kalırsa sonbaharda olması lazım. Ancak halkın durumu, Türkiye'nin şartları, yapılan erken seçimle ilgili anketlere bakıldığında da erken seçimin bir an önce yapılmasının faydalı olduğunu görüyorum" diye konuştu.

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ KAPATIYORUZ, DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?"

İsrail ve ABD'nin 'Gazze' planlarına ilişkin iktidarın tepkilerini de eleştiren Erbakan, "Trump'a karşı konuşmak yerine, 'madem sen bunları yapmak istiyorsun, böyle bir şey yaparsan biz de Kürecik'teki radar üssünü kapatıyoruz.' İsrail'i korumak için kurulmuş bir radar üssüdür. İran füzelerine karşı İsrail'in hava savunma sistemine destek olmak üzere kurulmuş bir radar üssüdür, bunu kapatıyoruz. İncirlik Üssü'nü kapatıyoruz. Diyebiliyor musunuz? Bunları diyemedikten sonra konuşmanın çok da bir faydası yok. İsrail ile bütün diplomatik ilişkilerin sıfırlanması… İsrail'e petrol Türkiye üzerinden gidiyor mu, gidiyor. Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden SOCAR petrol firması ile Azerbaycan petrolü devam ediyor" ifadesini kullandı.

Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmt Alkan:

Hee halkta sizin oyuncağınızdı. Sor bakalım halk istiyor mu?

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Haber YorumlarıEşref Bulut:

şu an ben yabancı ulkedeyim cumhur başkanımız Allah saglık versin uzun omur versin

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Haber Yorumlarıkmn4083:

gelse ne olacak ki gördük seni de

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Haber YorumlarıÖmer:

En iyisi sende Erdoğan'a katıl. Para AKP' de

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Tamam işte kurtulusumuzu bilmiş. Erken seçim. Seçim De parti yardımları. Yeni vekillerin maaşları. eskilerin hemen emekli maaşları. Yep yeni bir rahatsız seçim ortamları. Harcanacak kocaman sermayeler. Menfaat sağlayacak kişiler. Sizin aklınız ancak buna çalışıyor. Çıkıp da fikir uretseniz olmaz mi. Hani milletin refahı için. Kendi refahınız için. Sizin suçunuz yok. Sizi ortak saymasalar böyle olmaz di. Boş veriniz.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Eskiden darbeler ve erken seçimler istikrarsızlığı getiri ve her şeyi kötüye götürdü. Erken seçim ve sonrasındaki tantanalar ülkeye zarar verir. Dünya da SAVAŞ alarmı verilmiş durumda. Herkes savaşa hazırlanıyor. Ülke ve devletin geleceği 2-3 tane siyasi figüranın hayallerine siyasi oyunları içinm kurban edilemez.!

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Haber YorumlarıAhmet Çetin:

Memleketin bu durumunda seninde parmağın var Fatih efendi.

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