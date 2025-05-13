Fahrettin Altun: Kardeşlik iklimini büyüten bir Türkiye var

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "El attığı sorunları çözen, gittiği yere istikrar, barış ve refah götüren, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Zalime Yavuz, mazluma Yunus' olan bir Türkiye var. Dile kolay, yarım asra yaklaşan terör sorununu çözme iradesi gösteren, kötülüğü ortadan kaldırırken kardeşlik iklimini büyüten bir Türkiye var" dedi.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye-Balkanlar Medya Forumu' programında konuştu. Altun, bölgesel gerilimlerin büyüdüğünü ve belirsizliklerin dünyayı içine alacak şekilde genişlediğini belirterek, "Bu ortamda Balkanlar'ın istikrarı, huzuru ve refahı elbette en öncelikli konular arasında olmalıdır. Balkanlar'daki ekonomik kırılganlık, yoğun göç, istihdam, alt ve üstyapı sorunlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar ve iş birlikleriyle bölgenin güvenliği ve istikrarına verilecek her türlü katkı çok kıymetlidir. Balkan coğrafyası, 'arada kalmış topraklar' mantalitesiyle küresel güç merkezlerinin nüfuz alanı, askeri-siyasi ittifaklar arasında bir geçiş ve mücadele sahası olmamalıdır. Çatışma ve krizleri körükleyen değil tansiyonu düşüren; uzlaşıya olanak sağlayan bir ülke olarak Türkiye, küresel adalet için çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrısı bu adalet arayışının bir yansımasıdır. Bu ifade, 8 milyar insanın hukukunu gözetme gayretinin bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.

'İSTİKRARSIZLAŞTIRILABİLEN TÜRKİYE GERİDE KALDI'

Altun, Türkiye'nin küresel adalet için mücadele ederken aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik gayretlerin de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Türkiye'de kötücül odakların terörle sonuç alabildiği günler geride kaldı. Terörle, toplumsal kaos hedefleyen provokasyonlarla yönü tayin edilen, istikrarsızlaştırılabilen bir Türkiye geride kaldı. Suni gündemlerle, karşılığı olmayan tartışmalarla siyasette korku kültürü, toplumda endişe duygusu yaratarak sonuç alma devri de geride kaldı. Bugün artık savunma sanayisi imkanlarıyla, askeri ve istihbari gücüyle, ekonomik potansiyeli, tarihi-kültürel derinliğiyle Türkiye Yüzyılı hedefi istikametinde yürüyüşünü kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var. El attığı sorunları çözen, gittiği yere istikrar, barış ve refah götüren, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Zalime Yavuz, mazluma Yunus' olan bir Türkiye var. Dile kolay, yarım asra yaklaşan terör sorununu çözme iradesi gösteren, kötülüğü ortadan kaldırırken kardeşlik iklimini büyüten bir Türkiye var" diye konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR'

Balkanlar ile ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini ifade eden Altun, "Tüm zorlukları aşarak gerçekleştirdiği büyük atılımlarla Türkiye; istikrarlaştırıcı bir güç, küresel bir aktör olarak insani bir perspektifle uluslararası alanda varlık gösteriyor. 2000'lerin başından bu yana Balkanlar'la ilişkilerimiz, 'istikrarı ve barışı' merkezine alan proaktif, diplomatik, ekonomik ve kültürel araçlarla çok boyutlu şekilde güçlenerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, bugün de Balkanlar'ın bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Altun ayrıca, Balkanlar'daki medya çalışmalarının genişlediğini söyleyerek, güçlü ve bağımsız bir medya ekosistemi oluşturulması için bölgede yapılan çalışmaları anlattı.

'2 BİN 200'ÜN ÜZERİNDE YALAN HABERİ İFŞA ETTİK'

Ardından dezenformasyonla mücadeleye değinen Altun, "Türkiye dezenformasyona en çok maruz kalan ülkeler arasındadır. ve maalesef Balkanlar'da da Türkiye'ye yönelik dezenformatif içerikler ve kara propaganda faaliyetleri hatırı sayılır boyuttadır. Zaman zaman bu kirli algı operasyonlarının aynı odaklarca üretildiğini gözlemliyoruz. Gerek küresel güç merkezlerinin bölgedeki çıkar hesapları doğrultusunda yaptığı yayınlar gerekse bu odakların aparatına dönüşen FETÖ'nün Türkiye karşıtı gündeme yakıt taşıması, iftira ve yalan kampanyalarını yoğunlaştırıyor. Yüzyıllardır birbirini tanıyan halklar olarak, bu türden yıkıcı kampanyalara karşı dikkatli olmalıyız. İletişim Başkanlığımız 7/24 yalan ve algı operasyonlarına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını yürütmektedir. Bugüne kadar yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada 2 bin 200'ün üzerinde yalan haberi ifşa ettik" ifadelerini kullandı.

'BALKAN COĞRAFYASINDA PROTOKOLLERİ GENİŞLETMEK İSTİYORUZ'

Altun, dezenformasyonla mücadelenin kurumsallaşmasını ve bu alanda tecrübe paylaşımını son derece önemli gördüklerini işaret ederek, "Önemsediğimiz bir diğer mesele de medyanın ayrıştırıcı, ötekileştirici dilden arınma noktasında daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiği hususudur. Özellikle kırılgan dönemlerde ve coğrafyalarda, hakikat toprağında yeşeren bir uzlaşıya, bir anlayışa ve birlikteliğe vesile olmak yalnızca habercilik sorumluluğu değil aynı zamanda insani bir görevdir. İletişim Başkanlığı olarak bizler, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde iletişimi kalbi bağlar kuran bir süreç olarak telakki ediyoruz. Saraybosna'da, Tiran'da, Atina'da ve Sofya'da olmak üzere 4 Balkan başkentinde 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı uluslararası paneller düzenledik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, dış temsilciliklerimizle koordineli şekilde pek çok vesileyle sizlerle bir araya geliyoruz. İletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirme bakımından önemsediğimiz iki mutabakat zaptını geçtiğimiz yıl Arnavutluk ve Sırbistan ile imzaladık. Ortak medya projeleri, eğitimler ve dezenformasyonla mücadele konularında koordinasyon mekanizmalarına imkan sağlayan bu protokolleri Balkan coğrafyasında genişletmek istiyoruz" dedi.