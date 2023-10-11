Eskişehir'de Filistin'e Destek İçin 100 Araçlık Konvoy Düzenlendi
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Eskişehir'de Filistin'e destek için 100 araçlık konvoy düzenlendi. Konvoya katılan vatandaşlar Filistin bayrağı ve Türk bayrağı sallayarak slogan attı. Konvoyun ardından yapılan açıklamada Filistin'e destek çağrısı yapıldı ve dua edildi.
Eskişehir'de Filistin'e destek için 100 araçlık konvoy düzenlendi ardından dua edildi.
Eskişehir'de Filistin'e destek için 100 araçlık konvoy düzenlendi. Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'ndan başlayan 100 araçlık konvoy, Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'ta son buldu. Konvoya katılan vatandaşlar Filistin bayrağı ve Türk bayrağı sallayarak slogan attı. Konvoyun ardından yapılan açıklamada Filistin'e destek çağrısı yapıldı. Basın açıklamasının ardından Filistin için dua edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika