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Eskişehir'de Filistin'e Destek İçin 100 Araçlık Konvoy Düzenlendi

Eskişehir'de Filistin'e destek için 100 araçlık konvoy düzenlendi. Konvoya katılan vatandaşlar Filistin bayrağı ve Türk bayrağı sallayarak slogan attı. Konvoyun ardından yapılan açıklamada Filistin'e destek çağrısı yapıldı ve dua edildi.