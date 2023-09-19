Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Gaziler Günü'nde seramik İstiklal Madalyası takdim etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla belediyede çalışan gazi personele, seramikten yapılmış İstiklal Madalyası takdim etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 19 Eylül Gaziler Günü'nde belediyede görev yapan gazi personel ile bir araya geldi.

Gazilerin millet için şeref nişanesi olduğunu belirten Büyükerşen, "Türk Milleti, tarihin her döneminde devlet kurmayı başarmış ve bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Belediyemizde görevli gazi personelimiz ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Büyükerşen daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ESMEK kursiyerleri tarafından seramikten yapılmış İstiklal Madalyalarını gazi personele takdim etti.