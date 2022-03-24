Esen'den kan bağışı çağrısı

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Hurma Mahallesi'nde yer alan Yarbay Pınar İlkokulu'nda, farklı ülkelerden gelen çocukların şarkılarını ve danslarını sergilediği bir organizasyon düzenlendi. Okul bahçesinde, miniklerin gösterilerinin yanı sıra, okul aile birliğinin hazırladığı kan bağışı kampanyası için mobil kan bağışı aracı da yer aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Şarkıları ve danslarıyla okul bahçesini adeta şenlik alanına çeviren farklı uyruklardan çocukları keyifle seyreden Başkan Esen, bir yandan da etkinliğe katılan vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti. Yarbay Pınar İlköğretim Okulu öğrencilerinin isteklerini kırmayarak bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Başkan Semih Esen, okuldan ayrılmadan önce kan bağışı aracını da ziyaret ederek Hurma Mahalle Muhtarı Faruk Kıldıran ile birlikte kan bağışında bulundu.

"Çocuklarımız için çok önemli"

Kan bağışının ardından kısa bir açıklama yapan Esen, "Özellikle çocuklara yönelik bir şenlik ve kan bağışı kampanyasının bir arada düşünülmesi çok güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarımızda kan bağışına olan ilginin ve bilginin oluşması ve artırılması anlamında ben Kızılay Antalya Şubesi'nin tüm yetkililerini ve müdürümüzü kutluyorum" dedi.

"Bir ünite kan bir can kurtarabilir"

Duyarlı vatandaşların iyi niyetli ve yardımsever duygularıyla yaptıkları bağışların yeterli olmamasına dikkat çeken Esen, "Biz de bugün kan bağışımızı yaptık. Günde yaklaşık 500 ünite acil kana ihtiyaç olduğunu öğrendik. Fakat vatandaşımızın tüm iyi niyetli ve yardımsever duygularla kan bağışı yapmasına rağmen hala kan bağışının eksik olduğunu üzülerek gördük. Sesimizin ulaştığı herkesi bu konuda duyarlı olmaya, sağlıkları yerindeyse kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Bir ünite kan bir can kurtarabilir. Hepimiz bunu bilelim, unutmayalım ve Kızılay'ımıza destek olalım" diye konuştu. - ANTALYA