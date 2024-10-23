Üye Girişi
Haberler

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, sürücülerin bütçesini olumsuz etkileyecek. Ancak, yakıt fiyatlarındaki bu beklenen artış, tüketicileri endişelendiriyor. 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE YENİ ZAM

25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor. Son olarak benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,87 TL motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Benzin ve motorine zam bekleniyor
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Otomobil Ekonomi Ulaşım Enerji Finans Zam

Müsavat Dervişioğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500

Yorumlar (1)

Vatandaş:

İnsanların aklıyla oynamayı ne zaman bırakacaksınız?

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.