Erzurum politika: MHP'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Oltu'da yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından organize edilen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Erzurum'un Oltu ilçesinde gerçekleştiridi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, ilçe buluşmaları için seferberlik başlattı. Partisinin organize ettiği "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" çerçevesinde Erzurum'a gelen ve ayağının tozuyla ilçe turlarına çıkan Kamil Aydın, ilçelerin tamamında vatandaşlar ve partililerle bir araya gelecek. İlk ilçe seferini dün Narman, Olur, Oltu ve Şenkaya'ya gerçekleştiren Aydın, bugün Çat, Aşkale, Pazaryolu ve İspir, yarın da Pasinler, Köprüköy ve Horasan'a çıkarma yapacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'a, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MYK üyeleri Adem Yurdagül ve Tarkan Toper, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan da eşlik ediyor.

Oltu Belediye Sosyal tesislerinde düzenlenen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Oltu MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun yaptı.

Ardından konuşma yapan Erzurum MHP İl Başkanı Naim Karataş da, "Allah'ımıza şükürler olsun nerede bir üç hilal varsa, bir sancak varsa milyonlarca sevdalıları, gönüldaşları hep birlikte bu üç hilalimizin sancağımızın altına toplanıyor. Milliyetçi Harekat Partisi başta liderimiz olmak üzere biz onun dava arkadaşı, yol arkadaşı olarak her zaman devlet dedik, millet dedik, bayrak dedik, ezan dedik. Karşılıksız bu ülkeyi seviyoruz" dedi.

MHP MYK üyesi Adem Yurdagül, "Malumunuz ülkemiz içerisine girmiş hain terör örgütlerinin başında FETÖ olmak üzere ülkemiz içerisinde birçok açıdan gizli savaşlara neden olmuşlardır. Bizler 15 Temmuz'dan önce ülkemizin milletimizin yanında dik duruş göstermiş sonrada hain darbe girişinden sonra genel başkanımız ve sayın Cumhurbaşkanımız iradesiyle geleceğe ışık tutmak anlamında beka sorununu ortadan kaldırmak adına pazara kadar değil mezara kadar bir beraberliğe liderlerimiz imza atmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra dünyaya kafa tutan, dünyaya yön veren bir devlet olmuştur" diye konuştu.

"Erzurumlular sinsi kuşatmayı her zaman fark eder"

İlçe ilçe dolaştıklarını ifade eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Evimizdeki dadaştan, dadaşlar diyarına büyük selamla geldim. Erzurum'a yapılan emekleri görüyoruz. Allah'ın izniyle 2023 senesinde mühür vurulacak sandığa zillet gömülecektir. Hedef 2023 adım adım, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Dolaşırken de dilimiz döndüğünce hem şikayetlerimizi belirtiyoruz hem de aynı zamanda anlatmaya aydınlatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki Erzurumlular tehlikeyi sezer. Biliyoruz ki Erzurumlular sinsi kuşatmayı her zaman fark eder. Biliyoruz ki Erzurum'dan hain geçmez haine geçit vermez. En büyük güvencemiz budur" dedi.

"Altılı masa siyaseten bizi boğmaya çalışıyorlar"

Programda konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı MHP MYK Üyesi 27.Dönem Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, "Ayrımız gayrımız yok Allaha şükür. Çünkü niye kilitlendiğimiz hedef aynı, çünkü niye Müslümanın hayalleri vardır, idealleri vardır. Bir eline ayı bir eline güneşi koysanız da vazgeçmeyeceği değerleri vardır. Herhangi bir beklentiye kapılmadan partiden kapı kapı dolaşıp siyaseti kendi izzet-i ikbali için yapanlardan değiliz. Biz kutlu bir hareketin hak ve kainat yolunun neferleri olarak, Allaha şükür Türk siyasi tarihinde 53 yıldır varız. MHP olarak bizim keyfimizi, neşemizi, duruşumuzu bozacak hiç kimse doğmadı bundan sonra da doğmayacak. 15 Temmuz gecesi Allah'a şükür önce ülkem ve milletim diyen, Cumhur ittifakının iki ayağı da sokaklara döküldü ve o güne kadar her on yılda bir birazcık havuç verip kafamıza bir sopa vuran zihniyet artık şaşırdı hesaplar bozuldu. Niye? Çünkü ayet-i kerime ile sabit. Rabbimin tuzağı bütün tuzakları bozar. ve o gece bozdu Allah'a şükür. O altılı masada kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Hepsinin davasının aynen o yarım kalan hesabı tamamlama adına birilerinin verdiği sufleleri, verdikleri talimatları yerine getirmek için siyaseten bizi boğmaya çalışıyorlar. Cumhur ittifakı zayıflasın, niye? Çünkü bizim hayallerimiz gerçekleşiyor elhamdülillah. Bizim gençliğimizde hayallerimiz vardı. Hayali olmayanın dünyası olmaz. Hayallerle başladı her şey. İşte çocukken İHA'lar SİHA'lar yapıldı hayallerde işte şimdi semalarda uçuyor nerde bir hasım varsa tepesine istediği an o bombaları indiriyor. Mağaradan kafalarını dahi çıkaramıyorlar. 90'lı yıllardaki hayallerimiz buydu. Tuzaklara mayınlara basarak şehitler veriyorduk. Yollar kesiliyordu. İnanın Oltu'dan Ardahan yoluna giderken yollar kesilmedi mi? Erzurum Erzincan yolunda, Sansa'da yollarımız kesilmedi mi? Bingöl'de yollarımız kesilmedi mi? Çobandede Köprüsü'nü geçemiyorduk neredeyse. Mahallebaşı'nda kimlik kontrolü yapıyordu o dönemin hain paralel yapısı. Bunların hepsini yaşadık bildik. Onun için biz dedik ki bu zilletten kurtulmamız lazım. Nerede olacaksa terörün başı orada ezilmelidir" açıklamalarında bulundu.

Oltu ziyaretinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın ilçe turları Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman, Tortum ve Uzundere şeklinde gerçekleşecek. Kamil Aydın'ın "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştireceği ilçe buluşmalarının en son etabı ise, merkez ilçelerle tamamlanacak. Aydın, 21 Ağustos Pazar günü ise, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'deki vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelecek. - ERZURUM