Erzurum'da 2024 yılında tüberküloz çalışmaları masaya yatırıldı

Erzurum'da ilgili kurumların katılımıyla 2024 yılında tüberküloz ile ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi, "Ülkemizde Ulusal Tüberküloz Kontrol Programının başarıyla yürütülebilmesi amacıyla 31.10.2014 tarihli 2014/31 sayılı Genelge ile Tüberküloz Aktif Sürveyansı yapılmasına karar verilmiştir. İlgili Genelge doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda toplantı yapılmıştır. Toplantıya Atatürk Üniversitesi Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Oltu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Özel Buhara Hastanesi temsilcileri katılmıştır. Tüberküloz İl Koordinatörü Uzm. Dr. Elif Sağlam'ın sunumu ile 2024 yılı verileri değerlendirilmiş olup ilimizdeki durum hakkında katılımcılara bilgi verilmiş ve 2024 yılında yapılacak çalışmalar planlanmıştır." - ERZURUM