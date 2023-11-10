Erzincan'da polis kovalamacası sonucu 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Erzincan'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta yapılan aramada, yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ve araçtaki diğer kişi tutuklandı.
Erzincan'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen S.K. idaresindeki araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu.
Aracın bagajında yapılan aramada, yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü S.K. ile araçtaki T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.