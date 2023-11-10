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Erzincan'da polis kovalamacası sonucu 2 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta yapılan aramada, yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ve araçtaki diğer kişi tutuklandı.