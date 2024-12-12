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Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet desteği TBMM kurulunda tartışıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Elektrik ve doğal gaz faturaları konusunda tartışmaların yaşandığı kurulda elektrik faturalarına yapılan destek gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmeler sırasındaki eleştirilerin gerçeklikten uzak değerlendirmeler olduğunu belirtti. Milletin beklentilerinin ve Türkiye'nin ihtiyaçlarının çok net anlaşılmadığını düşündüklerini ifade eden Bayraktar, "Bu anlamda muhalefet ile aramızda mutabakat içerisinde olmamız gereken, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan enerji ve madenler konusunda maalesef derin görüş ayrılıkları var. Muhalefet diyor ki 'Türkiye nükleer yapmasın. Gelişmiş ülkeler nükleere sırt çevirdi.' Biz diyoruz ki Türkiye 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kapasiteye sahip olmalı. Bu sayede 30 milyar metreküp doğalgaz ithalatını önlemeli ve 140 milyon ton karbon emisyonu azaltmalıdır." dedi.

BAYRAKTAR: MUHALEFET DİYOR Kİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI YAPMAYALIM

Türkiye'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda nükleeri 3 katına çıkarma deklarasyonuna imza attığını anımsatan Bayraktar, "Şimdi ya bunlar gelişmiş ülke değil ya da muhalefet nükleer enerji konusunu hiç anlamamış." diye konuştu.

Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik, "Muhalefet diyor ki yenilenebilir enerji yatırımlarını yapmayalım. Saçma sapan, çöp olacak. Güneş enerjisi yatırımı olmasın, jeotermal olmasın, rüzgar olmasın. Biz diyoruz ki Türkiye tüm yenilenebilir enerjiyle, çevre dostu enerji kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmalı, hem iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlamalı hem de enerjide ithalatını azaltmalı." şeklinde konuştu.

TBMM'DE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TARTIŞMASI

Muhalefetin elektrik ve doğal gazın vatandaşa maliyete verilmesini savunduğunu belirten Bayraktar, "Biz diyoruz ki biz vatandaşımıza maliyetin altında elektrik ve doğal gaz veriyoruz. Bize, 'Elektriği maliyetinde verin' derken aslında 'Vatandaşa desteği kesin, zam yapın' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, muhalefetin hükümeti Gabar'da doğayı katletmekle itham ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: Biz görüyoruz ki güzel ülkemiz yıllarca terörden çok çekti. O bölgeyi artık terör belasından kurtardık. Bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldik. Bu sayede çoğunluğu Şırnak'a ait olmak üzere o bölgenin 3 binin üzerinde gencine iş imkanı sağladık. Biz aslında bundan rahatsızlığınızı anlıyoruz. Siz aslında çevre görünümü altında Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasından rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu çocukların gençlerin gözlerindeki umut ışığından rahatsızsınız.

"MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

Bayraktar, muhalefeti, muhalefet yapmak adına on binlerce enerji emekçisinin yaptığı çalışmayı hiçe saymamaya, Gabar'ı, Filyos'u, Akkuyu'yu, Bandırma Bor Karbür Tesisi'ni, Tuz Gölü'nü, Silivri'yi, Karadeniz'deki sondaj gemilerini, Somali'deki enerji projelerini görmeye çağırarak, "Bütün bunları siz görmeseniz de milletimiz görüyor. Biz de var gücümüzle milletimiz ve ülkemiz için çalışmaya ediyoruz." dedi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet desteği TBMM kurulunda tartışıldı
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Doğal gaz a devlet desteğini kabul etmiyorum. enim yaşadığım kasabada doğal gaz yok. Sadece elektriğe olabilir. her yerde var zaten

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