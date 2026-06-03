TBMM Komisyonu'nda Emniyet ve Basın Düzenlemeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kanun teklifinin Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

İstinafın CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararını eleştiren Ağbaba, "Bir asliye ceza mahkemesi bulan birisi siyasi partiyi de kapatabilir, genel başkanı da değiştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'deki kurultay süreçleri hakkında bilgi veren Ağbaba, "Bu yaşadığımız süreçte tarihin doğru yerinde konuşanları da yazacak, konuşmayanları da yazacak. Bugün sanmayın ki bu darbe Cumhuriyet Halk Partisine yapılmıştır, apartmanda bir ev yanarsa apartman yanar." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonun gündemine gelmemesi gerektiğini savundu.

Orman arazilerinde, engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri yapılmasının önemine vurgu yaparak, "Engelliler ve yaşlılar için, dezavantajlı toplumsal gruplar için bu adımlar atılsın da bunu niye ormanlara yapmaya kalkışıyoruz? Yani rehabilitasyon merkezleri yapıp onların etrafını ormanlaştırsak, ağaç diksek daha doğru olmaz mı? Yani var olan ormanları niye bunun için kullanmaya kalkışıyoruz?" diye sordu.

Taksi ve dolmuş plakalarına yönelik vergi istisnası uygulamasını eleştiren Oluç, düzenlemeyle vergi adaletsizliği yaşanacağını ileri sürdü.

"TBMM'nin yasama kalitesine yakışmıyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinde yapısal mahiyetli bir düzenleme bulunmadığını anlattı.

Erhan Usta, şöyle konuştu:

"Oysa Türkiye'nin beklediği özellikle ekonomik programın çalışması açısından yapısal mahiyetli, reform anlamında bir kısım düzenleme ihtiyaçları var. Bu bağlamda burada bir şey göremiyoruz. Uygulamada bazı sorunlara yönelik bazı çözümler var. Mesela gençlere vergi indirimi, emniyet hizmetlerinin sınıfıyla ilgili meseleler, tescil süresi, deprem bölgesindeki KDV muafiyetinin uzatılması, TOBB ile ilgili düzenlemeleri biz de destekliyoruz ama bunlar tabii uygulamadaki bir sıkıntıyı çözerdi ama Türkiye'nin meselelerini çözecek bir şey değil bunların hiçbirisi."

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifinin çok sayıda kanunda değişiklik yaptığını ifade etti. Torba kanun uygulamasını eleştiren Kısacık, "Bu kadar çok kanunu bir torbada görüşmemiz TBMM'nin yasama kalitesine yakışmıyor. Bu yasama kalitesinin artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Polislerin, maaş ve mesai şartlarının iyileştirilmesini isteyen Kısacık, "Bu kanunda onlara yönelik maddelerin olmasını da isterdik. Rütbeler artırılıyor ama bir sonraki kanun teklifinde bunlara yönelik düzenlemeleri de bekliyoruz." dedi.

Taksi ve dolmuş plakalarına vergi istisnası getirilmesi düzenlemesinin çok geniş tutulduğunu kaydeden Kısacık, "Bunun yatırımcılarıyla ilgili de açık olunmalı. Bir kişinin onlarca taksisi varsa bunda da düzenleme yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Halen bu çalışmalar devam mı ediyor?"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinin bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeler ışığında hazırlandığını belirtti.

Emniyet Teşkilatının görev alanı ve personel sayısıyla Türkiye'nin en gözde kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Kalaycı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki İçişleri Bakanımız bir çalışmadan bahsetmişti, çok çalışanla az çalışan polisler arasında bir eşitsizlik de oluyordu, bunun giderileceği ifade edilmişti. 12 saat çalışma 36 saat dinlenme şeklinde uygulanacağı ifade edilmişti. Yeni İçişleri Bakanımız da yaptığı açıklamada Polis Meslek Kanunu çalışmalarından bahsetmişti. Yeni Bakanımızın da personelin özlük hakları ve çalışma koşullarında yeni bir dönem başladığını, hatta belli illerde, İstanbul'da lojman temini, yine vardiya sistemi, mesai ücretlerinde üst sınırının artırılması gibi açıklamaları var. Yani bunlar yetişmedi mi? Halen bu çalışmalar devam mı ediyor? Yani hazır Emniyet Teşkilatıyla ilgili bir kanun teklifi görüşülürken mevcut yaşanan sorunlara da çözüm getirecek düzenlemeleri dahil etsek bizce uygun olurdu çünkü bir an önce yıllardır polisin beklediği bu mesai sorununu, çalışma şartlarındaki sorunları çözüme kavuşturmuş olurduk. İnşallah, en kısa zamanda gelir."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, orman arazilerine yapılacak rehabilitasyon merkezleriyle orman alanlarının talan edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Güneş, "Yapılacak tesisi devlet kurumu yapıyor. En çok sahip çıkmanız gereken şey." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, ticari taksilerin basit usulden gerçek usulle geçirilerek vergilendirilmesinin yerinde bir uygulama olduğunun altını çizerek, "Taksi ve dolmuş plakalarının alınıp satılması aslında doğru şeyler değil. Bunu belediyeler, rant kapısı olarak kullanıyor. Esas düzenleme gereken bir yer varsa bunu düzenlemek lazım." dedi.

Daha sonra kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi.