Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile bir araya geldi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sachs ile Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Hareketi'ne dair değerli bilgiler aktaran Sachs ile işbirliği alanlarını ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'de yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Emine Erdoğan, katkıları nedeniyle Sachs'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Politika

Çevre Diplomasi Politika Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Niğde adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Niğde Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Nevşehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title