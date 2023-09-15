Elazığ'da sahte belgeyle araç ihalesi skandalı

Elazığ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

ELAZIĞ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, 2019-2021 arasında hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Burdur'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda F.A. (55), M.Ö. (42), H.Ö. (32), C.A. (37), D.P. (28), F.Ö. (31), İ. A. (29), D.Y. (39), T. K. (21) ve S.Z.H. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'İhaleye fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçundan adliyeye sevk edildi.