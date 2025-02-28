Elazığ'a Milli Savunma Bakanlığı tarafından 20 milyon dolarlık yatırım

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'a Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 54. Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde önemli bir yatırımın gerçekleşeceğini duyurdu. Alpay, "Bu yatırım için ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı. Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüzle ilgili bir süreç başlattık. Hedefimiz, mayıs ya da haziran başında fabrikanın temelini atmaktır" dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Bakanlık bürokratları ve sanayiciler ile birlikte Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen ' Milli Savunma Bakanlığı ile Elazığ Sanayicilerinin Buluşması' programına katıldı. Elazığ'da Milli Savunma Bakanlığı tarafından 20 milyon dolarlık bir yatırımla temelleri atılacak fabrika hakkında açıklamalarda bulunan Alpay, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birçok ürünün Elazığ'da üretileceğini belirtti.

"Projelerin hayata geçmesi noktasında tam bir seferberlik içerisindeyiz"

Elazığ'ın cumhurbaşkanı tarafından Türkiye yüzyılı vizyonu ile hedeflenen önemli stratejiler, planlar dahilinde ciddi ve uzun bir yürüyüşe başladığını belirten Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, "Elazığ'ın sanayi, savunma sanayii ve diğer öncelikli olarak değerlendireceğimiz alanlarla birlikte cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Türkiye yüzyılı hedeflerine hiç tereddütsüz katkı sağlayacağına ve bu konuda elinden gelenin en iyisini yapacağına inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda herkesin özel çabası ve gayreti var. Bu şehir özellikle sanayi ve üretim yönü ile köklü bir geçmişe sahip. En önemli taraflarından birisi de üretim kapasitesi itibarıyla üretme yeteneği, gücü itibarıyla da bu şehrin özel bir tarafı var. Bu şehrin en önemli, güzel ve en güçlü tarafı nedir diye ifade edildiğinde inanarak ve yürekten bir defa daha ifade edeyim ki yetişmiş insan kaynağıdır. Dolayısıyla bu insan kaynağıyla birlikte Elazığ kendine koymuş olduğu hedeflere kısa sürede ulaşacaktır. Arkadaşlarımızla birlikte bu projelerin hayata geçmesi noktasında tam bir seferberlik içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı"

Elazığ'ın özellikle üretim kapasitesi açısından Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşma noktasında üzerine düşeni yapması için mevcut sanayi ve savunma sanayii alt yapısını güçlendirmesi ve savunma sanayii ekosistemine entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini aktaran Alpay, "Bu ülkemizin üzerinde durduğu önemli bir konu. Arkadaşlarımız da bu konuda samimi gayret içerisinde. Bugün de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz bünyesinde Allah kısmet ederse önemli bir yatırım gerçekleşecek. İlk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı. Hedeflenen şey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan tekerlekli araçlar, taktik tekerlekli olanlar dahil çok ciddi bir envanter. Bu yaklaşık olarak 2 bin 750 civarında motor ve 3 bin civarında şanzımanı ifade ediyor. Ortalama bunların bakım, yenileme, yerlileştirme ve millileştirme bakım idameleriyle birlikte yıllık olarak ortalama 650 civarında motor ve 750 civarında da şanzımanın sirkülasyonundan bahsediyoruz. Eldeki mevcut envantere bir o kadar daha taktik tekerlekli zırhlı araçların ilavesi söz konusu. Bütün dünya bir defa daha gördü ki ordusu, savunması güçlü olmayan ve milli ve yerli vasfıyla teknolojik ürünlerle donanıma kavuşmamış olan ülkelerin başlarına bir sürü felaket geliyor, akıbetleri kötü oluyor. Bunu bir defa daha herkesin görmesi lazım. Bu ülkenin ve milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş teknoloji ile donatılması, gelişmiş teknolojik ürünlerle donatılması, saygın, güçlü ve caydırıcılığın en yüksek noktaya gittiği bir hedefe doğru yürümesinde herkesin bir pay sahibi olduğunu düşünmek zorundayız. Hepimizin bir sorumluluğu var. Bu şehrin evladı olarak bir süreci başlatma noktasında bir mesafe aldık. Ben bu konuda Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e şahsım ve şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Hedefimiz, mayıs ya da haziran başında fabrikanın temelini atmaktır"

Alpay, "Milli Savunma Bakanlığımız tarafından askeri fabrikalarımız ve tersanelerimizin tamamında ülkenin etrafının risk ve tehdit algılarıyla dolu olduğu bir coğrafyada daha güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanması için önemli bir süreç başlatılmış oldu. Bu kapsamda Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüzle ilgili bir süreç başlattık. Hedefimiz, mayıs ya da haziran başında fabrikanın temelini atmaktır. Askeri fabrikamızın bulunduğu alanda yaklaşık 6 bin metrekarelik bir tesis yapacağız. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Tezgahların bir kısmının siparişleri verildi ve çalışmalar başladı. Sadece bir planlamadan bahsetmiyoruz. Kısmet olursa, Allah bir mani keder vermezse 2025'in sonuna kadar bu yatırımı bitirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Elazığ'ın özellikle savunma sanayii altyapısının güçlendirilmesi, savunma sanayiinin ekosistem içerisindeki entegrasyonunun hızlanması açısından çok kıymetli. Sadece 300 milyon lira civarında motor ve transmisyon şanzımanın iyileştirilmesiyle ilgili işler var. Bunlar şu anda mevcut envanteri ikiye katlıyor. Arzumuz ve beklentimiz, bu şehirde üretim kapasitesine ve altyapısına sahip olan sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve üreticilerimiz var. Onlarla birlikte bir ekosistem içerisinde inşallah bu şehir savunma sanayii altyapısını güçlendirecek ve savunma sanayii altyapı içerisinde entegrasyon sürecini hızla gerçekleştirecek. Hem şehrin ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine ciddi bir katkı verecek. Ben şuna inanıyorum; burası inşallah bu yönüyle taktik tekerlekli ve bütün tekerlekli araçlar yönünden bir lojistik merkez haline gelecektir. Hedefimiz budur. Elazığ çok daha güzellerini hak ediyor. Doğru başlangıçlar yapmak gerekiyor. Emin adımlarla, sürdürülebilir adımlarla hedefe yürümek istiyoruz. Asıl hedefimiz budur" diye konuştu.

Elazığ'ın ülkenin güzide vilayetlerinden olduğunu aktaran Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise, "Bu anlamda ilimizde çok uzun yıllardır hizmet vermekte olan askeri fabrikamız var. Askeri fabrikamızın yeni işlevlerle donatılacak olması ilimizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Hem iş dünyamız açısından hem de üniversitemizde ortaya çıkacak AR-GE açısından ilimizdeki enerjiyi çok daha verimli kullanma açısından büyük bir anlam taşıyor. İlimiz bilindiği üzere 1974'de enerjinin başkenti olarak bilinmiş bir yerdi. O zamanlar Türkiye'nin elektriğinin yüzde 25'ini tek başına Keban Barajı karşılıyordu. Bugün itibarıyla burada ortaya çıkacak yeni yatırım fırsatları iş dünyamızda ve iş çevremizde inşallah yepyeni yaklaşımlarla, yeni fırsatlarla, yedek parça ve ikmal ile ilgili hususlarda büyük fırsatlar sunacaktır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ