Efkan Ala: Terörsüz Türkiye'yi milletimize armağan edeceğiz

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Türkiye'de 86,5 milyon insanın kardeşliğini tahkim ediyoruz, edeceğiz. Terörsüz Türkiye'yi milletimize armağan edeceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilata Vefa İftar' programına katıldı. İftar programına Efkan Ala ve Ahmet Büyükgümüş'ün yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz, Osman Mestan, Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Efkan Ala, "AK Parti kadrosu, Türk siyasi tarihinde 'olmaz' denilen, 'yapılamaz' denen, 'kaldırılamaz' denen yasaklara son vermiş ve bunları yapmış bir kadrodur. Bu salona ben sadece Türk siyasi tarihinden değil, Sudan'dan, Bangladeş'ten, Mısır'dan bakınca başarının resmini görüyorum. Hiçbir şiddet emaresi göstermeden, demokratik sabırla bütün inanç özgürlüğünün önündeki yasakları kaldırmış, millet iradesiyle 2002'den beri iktidarda kalan ve sandıkta, her girdiği seçim ve referandumu bileğinin hakkıyla alarak iktidar olan bir kadro görüyorum" ifadelerini kullandı.

'BAŞARACAĞIMIZ İŞLER, BAŞARDIKLARIMIZDAN ÇOK DAHA FAZLA'

AK Parti döneminden önce de sandık kurulduğunu demokratik bir şekilde seçimler gerçekleştiğini söyleyen Ala, şöyle devam etti:

"Daha önceleri de sandık vardı ve milletimiz gidip sandıkta iradesini ortaya koyuyordu. Ama o sandıktan çıkanlar Ankara'ya gelip milleti unutuyor, oradaki statükoyla ittifak yapıp, millet aleyhine kararlar alıyordu. İşte ona son veren kadro burada. Sizden aldığı iradeyi hiçbir şartta Ankara'da terk etmeyen, Balkanlar'da, Orta Doğu'da Gazze'nin hakkını dünyada savunan, Karabağ'da hakkın savunucusu olan ve hiçbir irade karşısında el pençe durmayan bir lider, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarını görüyorum. Ramazan ayının bütün insanlığa huzur getirmesini diliyorum. Çok iş başardık ancak başaracağımız işler, başardıklarımızdan çok daha fazla önümüzde duruyor. Başarıyı yönetmek, problemi yönetmekten daha zordur."

'İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE BİR TEHDİT VARSA ONUN ÖNÜNDE DİMDİK DURURUZ'

Muhalefet partisine eleştirilerde bulunan Ala, şunları söyledi:

"Aziz Ramazan günü bu tip konulara girmek istemezdim ama birkaç konuda sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Asla unutmamamız gerekir ki o eski statükonun kalıntıları bir yere gitmiş değil, pusuda bekliyor. Daha Ramazan'a yeni girecekken o kalıntıların bir kısmı bir laiklik bildirisi yayınladı. Karanlıktan bahsediyorlar. O karanlık sizin zihniniz. Bir de tehdit diliyle milletin inançlarına ayar vermeye çalışıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Millet ne istiyorsa şimdi Ankara'nın iradesi onu yapıyor. O bakımdan rahatsız oluyorlar. Milletin temsilcilerine 'Sizin orada işiniz ne?' diyorlardı. Bir laiklik perdesi ardına saklanıp inanç özgürlüğüne yönelik kinlerini kusuyorlar. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Biz hem baharı, hem azadı görmüşüz. Sizin tehditleriniz vız gelir. Siz hangi irticadan, laiklik koruyuculuğundan bahsediyorsunuz? Bizim siyaset yapmamızın birinci şartı, inanç özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Biz uzun yola hüküm giymişiz. Biz, inanç özgürlüğüne bir tehdit varsa onun önünde dimdik dururuz. Kimsenin inancına karışmaz, bizim inancımıza karışılmasına da müsaade etmeyiz. Ramazan'a girerken bildiri yayınlayıp karanlıktan bahsetmek ne demek oluyor? Oyu milletten alıp Ankara'da bize söylediklerinizi mi yapmamızı istiyorsunuz? Bunların yaptığı saygısızlığı hiç unutmamalıyız. Onun için yapacak işimiz çok. Biz sadece Rabbimizin önünde secde eder, baş eğeriz. Onun dışında bu düşünce, bin 400 yıldır baş eğmemiştir."

'MİLLETİMİZİN TERÖR PRANGASINDAN KURTULMASINI HAZMEDEMİYORLAR'

Her sorunun bir de çözümü olduğunu belirten Efkan Ala, "Diğer işleri de yaparız, siz merak etmeyin. Ekonomiyi de düzelteceğiz, daha da düzgün hale getireceğiz. Suriye'de bakın, aldığımız inisiyatifler hangi sonuçları doğurdu. Türkiye'de 86,5 milyon insanın kardeşliğini tahkim ediyoruz, edeceğiz. Terörsüz Türkiye'yi milletimize armağan edeceğiz. Milletimizin, bu terör prangasından da kurtulup 86,5 milyonun dirayeti ve hedef birliği ile devam edecek olmasını hazmedemiyorlar. Onlar, problem yoksa da problem çıkarıp ondan nemalanırlar. Ortada ne var da siz bu bildiriyi yayınlıyorsunuz? Sizi ciddiye aldığımızdan değil, bizim yaşama nedenimiz, inancımıza hizmet etmektir. Mesleğinizi icra edin, inancınızı yaşayın. Biz buna bir şey demiyoruz. Ama sakın bize bir şey demeye kalkmayın" diye konuştu.

'BU VİZYONA ÜLKE EMANET EDİLİR Mİ?'

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Deprem bölgesinde gerçekleştirilen inşalar müthiş ve dünyada örnek olacak bir başarıdır. Bizim vizyonumuz bu. Savaşlar olur, sorunlar olur, biz oradayız. Gazze sorunu olur, oradayız ve sorunları çözerken ana muhalefet partisi genel başkanının deprem yıl dönümü dolayısıyla söylediği şeylere, verdiği müjdelere bakın; ben duyunca 'Acaba şaka mı?' diye kontrol ettim. Biz, 100 milyar dolar civarında bir çareden bahsedip açılış yapıyoruz. Beyefendi, 120 konteyner bir yerden, 50 konteyner bir yerden, bir minibüs göndermiş, bunlardan bahsediyor. Gerçekten üzüldüm ama dinledikçe sorumluluğum arttı. Bu vizyona ülke emanet edilir mi? Bakanlıklardan daha yüksek bütçesi olan İstanbul Belediyesi deprem bölgesinde ne yaptı? O paraları siyasi amaçları için basamak yapmışlar. Bu zihniyeti deşifre etmek lazım ama sandık milletindir. Biz milletimize yanlışları göstermeye çalışalım ve onlarla doğru yönde yürüyelim" dedi.

'OMUZ OMUZA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar emek veren tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada, büyüklerimizle omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah her toplantıda, çıktığımız her programda, ziyaret ettiğimiz her hanede biriktirdiğimiz umutla Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Güçlü bir teşkilatla yürüdüğümüz bu yolda, kuruluşumuzdan bugüne emeği geçen tüm mensuplarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Yolumuz ve bahtımız açık olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

'SAHADA SİYASET YAPANLARIZ'

Sözlerine tüm partililere teşekkür ederek başlayan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Bu dava rahat zamanların değil, zor zamanların davasıdır. Bu dava alkışla değil, Allah'a çok şükür emekle büyümüştür. Mahalle başkanlarımızdan sandık görevlilerimize kadar gecesini gündüzüne katan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İsmi bilinmeyen ama yükü taşıyan o sessiz kahramanlar olmasaydı, bugün bu güzel tablo asla mümkün olamazdı. Değerli dava arkadaşlarım, bu dava ve AK Parti Bursa Teşkilatı sıradan bir teşkilat değildir. Bursa, bu teşkilatın omurgasıdır, istikametidir, üretimidir, disiplinidir ve sahada olan teşkilatıdır. Biz hiçbir zaman masa başında siyaset yapanlar olmadık, sahada siyaset yapanlarız. Allah'a çok şükür, 2025 yılı sonu itibarıyla, teşkilat başkanımızın talimatları doğrultusunda üye hedefleri noktasında Bursa olarak 407 bin 543 üyeye ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı