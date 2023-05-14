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EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen oyunu kullandı

EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen oyunu kullandı

Politika Haberleri

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı. Büyükerşen, demokratik parlamenter hukuk devleti düzeninin inşa edileceği, sevginin, saygının, demokrasinin kazandığı bir sonuç olmasını diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, oyunu Eskişehir'de kullandı. Büyükerşen, "Tekrar demokratik parlamenter hukuk devleti düzeninin inşa edileceği; sevginin, saygının, demokrasinin kazandığı bir sonuç olmasını diliyorum" dedi.

Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu, eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte H. Ahmet Kanatlı Lisesi'nde kullandı.

Büyükerşen, seçimin Türkiye'ye güzellikler getirmesini dileyerek şunları söyledi:

"Bir dönem öncesi milletçe yaptığımız hatayı bu seçimde düzeltme şansımız var. Umarım bu hatayı düzelterek gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmış oluruz. Tekrar demokratik parlamenter hukuk devleti düzeninin inşa edileceği; sevginin, saygının, demokrasinin kazandığı bir sonuç olmasını diliyorum. Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı olsun."

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Kaynak: ANKA / Politika

Yılmaz Büyükerşen Milletvekili Eskişehir Politika Haberler

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