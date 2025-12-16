Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! Zirvedeki servet şaşkına çevirdi

Dünya siyasetinin en güçlü isimleri bu kez koltuklarıyla değil, servetleriyle gündemde. Yahoo Finance tarafından açıklanan "dünyanın en zengin politikacıları" listesi, dudak uçuklatan rakamlarıyla dikkat çekerken; yıllarca iş dünyasında servet yapan Donald Trump'ın, buna rağmen listede ancak üçüncü sırada yer alması şaşkınlık yarattı.

Listeye göre zirvede yer alan isim, 200 milyar doları aşan tahmini servetiyle açık ara fark attı. Onu, Doğu Avrupa'dan bir lider milyarlarca dolarlık mal varlığıyla takip etti. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise iş insanı kimliğiyle tanınmasına rağmen yalnızca üçüncü sırada yer aldı.

TRUMP İŞ İNSANI OLMASINA RAĞMEN 3'ÜNCÜ SIRADA

Uzun yıllar iş dünyasında faaliyet gösteren ve servetini siyaset öncesinde oluşturan ABD eski Başkanı Donald Trump, yaklaşık 7,2 milyar dolarlık mal varlığıyla listede üçüncü sırada yer aldı. Trump'ın, iş insanı kimliğine rağmen bazı devlet liderlerinin gerisinde kalması dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ZENGİN POLİTİKACILARI

Yahoo Finance'nin derlediği listeye göre dünyanın en zengin politikacıları ve tahmini servetleri şu şekilde sıralandı:

Vladimir Putin – 200 milyar dolar

Alexander Lukashenko – 9 milyar dolar

Donald Trump – 7,2 milyar dolar

Kim Jong Un – 5 milyar dolar

Jinping – 1,5 milyar dolar (tahmini)

Açıklanan veriler, dünya genelinde bazı siyasi figürlerin servetlerinin ülke ekonomilerinden bile büyük boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.