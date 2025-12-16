Haberler

Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! Zirvedeki servet şaşkına çevirdi

Yahoo Finance tarafından açıklanan 'dünyanın en zengin politikacıları' listesi, siyasi liderlerin sahip olduğu servetlerle dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin 200 milyar doları aşan servetiyle ilk sırada yer alırken, ikinci isim daha çok dikkat çekti. İş dünyasında servet yapan fakat listede 3. sırada yer alan Donald Trump'ın durumu ise şaşkınlık yarattı.

  • Vladimir Putin, 200 milyar dolar tahmini servetiyle dünyanın en zengin politikacısıdır.
  • Donald Trump, 7,2 milyar dolar tahmini servetiyle dünyanın en zengin politikacıları listesinde üçüncü sırada yer almaktadır.
  • Alexander Lukashenko, 9 milyar dolar tahmini servetiyle dünyanın en zengin politikacıları listesinde ikinci sıradadır.

Dünya siyasetinin en güçlü isimleri bu kez koltuklarıyla değil, servetleriyle gündemde. Yahoo Finance tarafından açıklanan "dünyanın en zengin politikacıları" listesi, dudak uçuklatan rakamlarıyla dikkat çekerken; yıllarca iş dünyasında servet yapan Donald Trump'ın, buna rağmen listede ancak üçüncü sırada yer alması şaşkınlık yarattı.

Listeye göre zirvede yer alan isim, 200 milyar doları aşan tahmini servetiyle açık ara fark attı. Onu, Doğu Avrupa'dan bir lider milyarlarca dolarlık mal varlığıyla takip etti. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise iş insanı kimliğiyle tanınmasına rağmen yalnızca üçüncü sırada yer aldı.

TRUMP İŞ İNSANI OLMASINA RAĞMEN 3'ÜNCÜ SIRADA

Uzun yıllar iş dünyasında faaliyet gösteren ve servetini siyaset öncesinde oluşturan ABD eski Başkanı Donald Trump, yaklaşık 7,2 milyar dolarlık mal varlığıyla listede üçüncü sırada yer aldı. Trump'ın, iş insanı kimliğine rağmen bazı devlet liderlerinin gerisinde kalması dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ZENGİN POLİTİKACILARI

Yahoo Finance'nin derlediği listeye göre dünyanın en zengin politikacıları ve tahmini servetleri şu şekilde sıralandı:

Vladimir Putin – 200 milyar dolar

Alexander Lukashenko – 9 milyar dolar

Donald Trump – 7,2 milyar dolar

Kim Jong Un – 5 milyar dolar

Jinping – 1,5 milyar dolar (tahmini)

Açıklanan veriler, dünya genelinde bazı siyasi figürlerin servetlerinin ülke ekonomilerinden bile büyük boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Hata var, 1.rte olması gerek.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title