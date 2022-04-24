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Dünya çocukları TBMM'de

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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Dünya çocukları TBMM'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen 131 çocuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen 131 çocuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (Tbmm) ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen çocuklar, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu eşliğinde Meclis Genel Kurulu'nu gezdi. Daha sonra çocuklar, Meclis bahçesinde kurulan oyun alanındaki etkinliklere katıldı. Ziyarette, Filistin, Rusya, Ukrayna, Somali, Norveç gibi ülkelerden toplam 131 çocuk yer aldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Politika, Haberler

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