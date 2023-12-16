Doğubayazıt Belediyesi Vatandaşların Hizmetinde

Doğubayazıt Belediyesi'nin halk günü etkinliği ile vatandaşların sorunları ve talepleri dinleniyor. Belediye Başkanı Yıldız Acar, her hafta vatandaşların sorunlarını birebir dinleyerek çözüm için çalışmalar yapıyor.

Doğubayazıt'ta belediye makamı her hafta vatandaşların hizmetinde

AĞRI - Doğubayazıt Belediyesi'nin halk günü etkinliği ile vatandaşların sorunları ve talepleri dinleniyor.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın öncülüğüyle uygulamaya konulan halk günü ile belediye binasının kapıları her hafta vatandaşlara açılıyor. Makam odasına gelen vatandaşların sorun ve talepleri Başkan Acar tarafından tek tek dinleniliyor. Her bir vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenen Belediye Başkanı Yıldız Acar, sorunların çözüme kovuşturulması noktasında belediyenin imkanlarını seferber ediliyor.