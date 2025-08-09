Diyarbakır'da Yeni Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da ' Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde, "Cumhurbaşkanımızın en büyük projelerinden biri olan 'Terörsüz Türkiye Projesi' kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.

Bakan Bak, ' Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, daha önceki bakanlığı sürecinde bu projeyi başlattığını hatırlattı.

Bak, burada 12 milyona yakın insana yüzme öğrettiklerinin, ailelerden de ciddi bir memnuniyet olduğunu ifade etti.

"Özellikle bölgemizde yatırımlarımızı artırıyor ve devam ettiriyoruz" diyen Bak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ımıza, üniversite kampüsü içerisinde 2 bin öğrenci kapasiteli bir yurt kazandıracağız. Burada olduğu gibi yarı olimpik öğretim havuzları ve gençlik merkezleri inşaatına devam edeceğiz. Bu gençlik merkezi, Diyarbakır'daki 12. gençlik merkezimiz olacak. Ancak bu sayıların artması için çalışmalarımız sürecek."

Yarı olimpik yüzme havuzu talebi olduğunu, bu talepleri de programa aldıklarını söyleyen Bak, "Cumhurbaşkanımızın en büyük projelerinden biri olan 'Terörsüz Türkiye' projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Gençlerimize dokunmak, enerjilerini bu ülkenin menfaatleri ve geleceği için kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Onlara büyüyen, gelişen Türkiye'nin hedeflerini ve vizyonunu anlatmak, fikirlerini dinlemek istiyoruz. Dolayısıyla bu tip tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve üniversitelerdeki genç ofislerimizle; üniversite gruplarına verdiğimiz yatırımlar ve desteklerle gençlerimizin etkin bir şekilde Türkiye'nin geleceği için çalışmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü, 'Terörsüz Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için bakanlığımız olarak etkin bir şekilde yürütmek istiyoruz. Diyoruz ki, Terörsüz Türkiye için, bu proje için, ülkemizin geleceği için hep beraber çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Gençlerimize güveniyoruz, insanımıza güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu projeyi de başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Durmak yok, yola devam. Tesisleriniz hayırlı olsun. Sizleri çok seviyorum. Diyarbakır'a selam ve saygılarımı iletiyorum."

Bak'a; Vali Murat Zorluoğlu, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin eşlik etti. - DİYARBAKIR