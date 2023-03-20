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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "İsveç'ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, 'İsveç'ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "İsveç'ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "İsveç'ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu İsveç Politika Haberler

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