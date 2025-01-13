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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya ile Ekonomik İlişkileri Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon ile Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantısı çerçevesinde bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirme çabalarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Ankara'da Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 9. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Fajon ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Bakan Fidan, 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmelere değinerek, ticari ve ekonomik iş birliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesinin beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanarak, Balkanlardaki meselelerin çözümünün yegane yolunun diyalogdan geçtiği dile getirildi.

Fidan, toplantıda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde somut ilerleme sağlanabilmesi için atılması beklenilen adımları aktarırken, Türkiye'nin Suriye'nin geleceğine dair vizyonunu paylaşarak, uluslararası toplumun gerekli desteği sağlamasının önem taşıdığını yineledi. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının elzem olduğunu da ifade etti.

Türkiye-Slovenya KEK 9. Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Fajon'un eş başkanlıklarında 14 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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