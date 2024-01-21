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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'nın Filistin konulu toplantısına katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 23 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gidecek. Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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