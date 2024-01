Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile bir araya geldi. - NEW YORK