Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Akkuyu'daki Nükleer Santral Türkiye'nin Enerji Güvenliğini Sağlamayı Hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretler için Adana'ya geldi. Bakan Fidan, Yüreğir ilçesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Bakan Fidan, "Bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklarda bu milletten alan her türlü etki alanından bağımsız, milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını, hep birlikte, her gün görüyor ve yaşıyoruz" dedi.

Akkuyu'daki Nükleer Santrale değinen Bakan Fidan, "Stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralimizi temelini Akkuyu'da atmıştık. Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde, enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmaya başlıyoruz, Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet bu büyük hamleyi bu güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı. Ama ne derse desinler biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de nükleer enerji zirvesi düzenlendi. 35 kadar ülke bir nevi nükleer enerji liginde bir araya geldi. Türkiye'de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi ülkemizi 21 yıldır verilen mücadelenin somut örneğidir. Türkiye olarak her saha da her masa varız." Diye konuştu. - ADANA