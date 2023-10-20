Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre Fidan, Cleverly ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı.