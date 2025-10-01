DEVA Partili Esen: Vatandaşın en büyük derdi ekonomi

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yarın gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na giriyor. Haberler.com, Meclis bahçesinde gerçekleştirdiği canlı yayınlarla gündemin nabzını tutuyor.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konukları arasında DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen de yer aldı. Kızıltepe'nin "Milletvekilleri için yaz dönemi halkın sesine daha çok kulak verdikleri dönemdir; çünkü sürekli sahadasınız. Ajandanızda vatandaşın sorunları konu başlığının altında bir numaralı gündem maddesi nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"ADALETE GÜVENSİZLİK BERABERİNDE TOPLUM PSİKOLOJİSİNİN BOZULMASINI GETİRİYOR"

"Yoksulluk. Ekonomi, ekonominin beraberinde getirdiği yoksulluklar, ardından da adalet geliyor. Ne üzücü değil mi? Yani bir ülkede adaletin ikinci sorun olması aslında hiç beklenmez, beklenmemeli de. Adalet çünkü hukuk sistemidir, adalet kurallar silsilesidir. Bu toplumsal yaşamın içinde güvenle yaşamamızı sağlayan o kurallar silsilesinin ne kadar zayıfladığını, vatandaşımızın artık adalete güvenmediğini duyuyoruz. Adalete güvensizlik de beraberinde toplum psikolojisinin bozulmasını getiriyor. Okullarda akran zorbalığından bir çocuğun entübe edilmesi ne demek? Biz bugüne kadar duyduk mu? Biz de çocuk olduk, genç olduk ama yeni haber daha bu sabah duydum ben. Çanakkale ve Zonguldak'ta iki çocuk arkadaşları tarafından zorbalığa yani çocuk şiddetine uğrayarak entübe olmuşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ekonomi birinci sorun yani."

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI TEKNİK BİLGİSİ, DENEYİMİ OLAN KADROLAR"

Esen, ekonomi sorununun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda ise; "Bir kere ekonomiyle adalet ikiz kardeşler gibidir. Bir ülkede adalet sistemi doğru işlerse, hukuklar, kurallar doğru işletilirse o ülkede güven oluşur ve o ülkede iç ve dış piyasalar dengeli bir şekilde işler. Aynı zamanda adaletin yanı sıra ehliyetli, liyakatli, deneyimli kadroların ülkeyi yönetmesi lazım. Geçmişte biliyorsunuz Ali Babacan ekonominin başında olduğunda, ekonomi bakanı olduğunda ülkenin ne kadar refah ve huzur ortamında olduğunu, nasıl ekonomik gelişmelerle yurt dışı itibarımızın arttığını çok iyi biliyoruz. Çünkü Babacan teknokrat bir lider yani aslında işin matematiğine bakıyor bir şeyi bir sorunu çözerken en ufacık sorunda bile ben Ali Bey'in farklı bakış açısıyla çözüm geliştirdiğini görürüm. İşte artık Türkiye'nin ihtiyacı Ali Bey gibi teknik bilgisi olan, deneyimi olan kadroların Türkiye'de ekonomiyi düzeltmesi, ekonomiyi iyileştirmesi ve bunun da vatandaşımıza, ülkemize toplumsal huzur, toplumsal barış, ve geçim şartlarının o gelir adaletinin o huzura yansıması olarak tezahür etmesi gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.