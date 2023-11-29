Deprem Bölgesindeki Yerleşim Yerlerine İçme Suyu Temini İçin Protokol İmzalandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde inşa sürecindeki yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını belirterek, '27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek' dedi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde inşa sürecindeki yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını belirterek, "27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek" dedi.

Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten zarar gören illerde yaşayan vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğünü belirtti. Depremlerin ardından, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından Malatya'da 41, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'da 36, Adıyaman'da 4 ve Osmaniye'de 5 olmak üzere toplam 126 kuyu açıldığına işaret eden Yumaklı, "Açtığımız kuyularla saniyede yaklaşık 2 bin 587 litre içme suyu sağlanarak 905 binden fazla vatandaşımıza içme suyu ve 576 hektar alana sulama suyu temin edildi. Depremden etkilenen 11 ilimiz ve bunlara bağlı ilçelerde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderildi. Bunun yanında, arıtılmış su il ve ilçelerin içme suyu depolarına kadar iletilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca, İller Bankası ile su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğunda bulunan şehir şebekelerindeki arızalara bakım onarım ve malzeme desteği sağladık" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen illerde Toplu Konut İdaresi tarafından yapımına başlanan ya da başlanacak olan yeni yerleşim yerlerinin acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında protokol imzalandığını bildiren Yumaklı, "Protokol kapsamında, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek" dedi.