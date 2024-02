DEM Parti, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Dem Parti, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

DEM PARTİ, CAN ATALAY KARARININ İPTALİ İÇİN AYM'YE BAŞVURDU

Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay'ın milletvekilliği, geçtiğimiz hafta TBMM'de Yargıtay'ın kararının okunmasıyla birlikte düşmüştü. DEM Parti kararla ilgili harekete geçti. DEM Parti'den yapılan açıklamada Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin "siyasi bir darbe" ile düşürüldüğü iddia edildi.

"VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ YOK HÜKMÜNDE"

DEM Parti Parlamento Grubu'nun bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyemiz Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu, Anayasa'nın 85'inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi istendi."

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

AYM'NİN 2. HAK İHLALİ KARARI DA YARGITAY'DAN DÖNMÜŞTÜ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti. Yargıtay, AYM'!nin 2. hak ihlali kararını da uygulamamıştı.

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın okunması için geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu toplanmıştı. Meclis'te Bekir Bozdağ'ın kararı okumak istediği sırada tansiyon yükselmişti. CHP'nin kapalı oturum önergesi ilk başta kabul edilirken, daha sonra iptal edilerek yeniden açık oturuma geçilmişti. Gerginliğin bir türlü son bulmadığı Genel Kurul'da Can Atalay kararı sonunda okunmuştu. Kararın okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştü.