DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığına gönderilen Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi. AA / Aynur Ekiz - Politika Salihe Aydeniz Milletvekili Diyarbakır İstanbul Politika Haberler

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